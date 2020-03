Je ne m’attendais pas à ce qu’il remporte un titre si rapidement

Le jeune brésilien Thiago Wild a déclaré qu’il ne s’attendait pas à remporter un si grand titre comme l’ATP 250 à Santiago du Chili si rapidement, lors d’une interview à TenisBrasil. S’adressant à TenisBrasil lors de la session de formation ouverte aux médias la semaine dernière au Tennis Route Institute de Rio de Janeiro (c’était avant la suspension de l’ATP des événements de la tournée), Wild a commenté: “Ce fut une surprise, pas seulement pour tout le monde, mais pour mon équipe et moi aussi.

C’était un objectif que j’avais, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il se produise aussi rapidement. J’aime jouer sur le court rapide, car mon style de jeu convient mieux. Les points sont un peu plus courts et je peux attaquer un peu plus “Mon service s’est beaucoup amélioré.

Je pense que j’ai beaucoup travaillé. Et bien que je sois à un bon niveau, pour progresser dans le classement, je dois aller de mieux en mieux et avoir une plus grande cohérence dans le deuxième service. “En parlant de passer de Santiago à l’Australie pour la Coupe Davis, Wild dit:” Je a pu bien s’adapter au fuseau horaire, car je suis arrivé très fatigué de voyager et j’ai réussi à dormir la nuit.

Donc, au cours des deux premiers jours, ce n’était pas vraiment un problème, mais dans le jeu, l’adrénaline est si élevée que vous ne sentez même pas le sommeil. “Un des membres de son équipe qu’il a crédité pour sa victoire la mentalité est l’entraîneur mental Felipe Vardiero, qui a rejoint son équipe il y a quelques mois.

«Je pense que résister à la pression est quelque chose que chaque athlète qui se démarque doit savoir comment faire. Nous devons savoir comment gérer la pression et les attentes. Évidemment, c’est le résultat du travail que je fais avec le psychologue. Non seulement cette partie mais aussi la partie extra-court. ”