“Je ne m’attends pas à ce que la foule soit de mon côté contre Roger Federer et Nadal”

Il n’y a aucune raison rationnelle d’expliquer pourquoi Novak Djokovic a toujours pu compter sur moins de fans que les éternels rivaux Roger Federer et Rafael Nadal. Si vous regardez les chiffres, la star serbe approche rapidement les records suisses et espagnols.

En effet, selon de nombreux experts, Nole finira par être le meilleur du Big 3. Cependant, le numéro 1 mondial est le premier à savoir qu’il ne sera jamais idolâtré autant que Roger et Rafa. Djokovic l’a confirmé sans équivoque lors d’une ‘session LIVE’ avec son ami Stan Wawrinka: «Honnêtement, au début de ma carrière, je pensais que ce n’était pas juste et que je méritais plus de soutien dans mes matchs contre Rafa et Roger.

J’étais plus ému. Mais avec mon évolution en tant qu’athlète, j’ai accepté ». «Roger est sans doute le GOAT. Un gars qu’on aime partout dans le monde. Je ne m’attends pas à ce que la foule soit de mon côté et je suis d’accord avec ça parce que c’est Roger.

Très similaire avec Rafa. Je pense que c’est plus leur grandeur en tant que personnes que moi de faire quelque chose de mal. Il m’est difficile de répondre pourquoi est-ce comme ça, est-ce que je contribue à cela de manière négative que je retire le soutien de la foule de ma part? Je ne pense pas.

Je pense que c’est plus juste la grandeur de Roger Federer & Rafael Nadal “- a-t-il ajouté. Djokovic et Federer se sont affrontés 50 fois, Djokovic menant 27-23 (11-6 en Grand Chelem). Djokovic mène 13-6 en finale.

Leurs matchs comprennent un record de 17 matchs du Grand Chelem, dont 5 finales, plus un record de 11 demi-finales. La rivalité entre Djokovic et Nadal est la plus prolifique de l’ère du tennis. Il est largement considéré comme l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du tennis par les joueurs, les entraîneurs et les experts, et a été répertorié comme la troisième plus grande rivalité dans la décennie des années 2000 en 2009 par ATPworldtour.com malgré son seul démarrage en 2006.