Je ne me vois pas avoir des enfants et revenir au tennis

L’Américaine Alison Riske, qui joue certains de ses meilleurs tennis à l’âge de 29 ans, dit que son objectif principal pour la saison est d’essayer de gagner chaque match et de se donner les meilleures chances de concourir chaque fois qu’elle monte sur le court.

S’adressant au plus grand quotidien indien, The Times of India, Riske, qui a épousé Stephen Amritraj l’année dernière, a commenté: “Mes principaux objectifs ou ce qui me donne le plus de satisfaction du tennis est d’aller là-bas pour chaque match et quel que soit mon niveau ce jour-là. est, je suis en mesure d’essayer de trouver un moyen, de grincer le match.

Avant, je pensais: «Eh bien, je ne joue pas bien aujourd’hui, donc il n’y a aucune chance que je puisse gagner ceci» Changer simplement cette mentalité pour faire de moi un compétiteur plus fort. Je suis très fier d’essayer de me donner mentalement les meilleures chances possibles chaque fois que je monte sur le court.

Je n’ai jamais été du genre à mettre un objectif de classement. Ce n’est pas ce que je recherche. C’est donc une sorte de séquelle de, si je fais la bonne chose, alors cela suit. Cela n’a jamais été une grande motivation pour moi. “Riske dit qu’elle prévoit de jouer encore quelques années mais ne se voit pas avoir un enfant et revenir à la tournée comme Serena Williams ou Kim Clijsters.

“Je pense vraiment que c’est une chose maintenant, les joueurs durent un peu plus longtemps. Encore une fois, Serena est une rareté, elle est vraiment spéciale. Il est difficile de comparer les gens à ce standard, mais je pense qu’à 34-35 ans, les joueurs sont toujours capable de produire un bon tennis.

Je ne sais pas trop pourquoi il y a eu un changement, pourquoi ils ont pu aller aussi longtemps, mais c’est encourageant. C’est agréable de savoir que nous pouvons avoir une carrière plus longue que 10 ans et que vous avez terminé. C’est vraiment excitant de voir tout cela se produire devant vous.

Je ne me vois définitivement pas m’arrêter et avoir un enfant puis revenir. Stephen et moi en avons parlé un peu, nous étions ensemble pour essayer de faire avancer la carrière au point où je me sens satisfait et maintenant je suis prêt à fonder une famille.

Et puis appelez ça un jour. Je pense que nous allons lui donner un peu plus de temps et jouer aussi longtemps que possible. C’est vraiment cool qu’il soit d’accord avec ça. “La famille Amritraj est un grand nom en Inde et Riske dit qu’elle n’a visité le pays qu’une seule fois où elle a eu une grande expérience.

«Ce fut une expérience incroyable. J’ai pu rencontrer Amma, la grand-mère de Stephen, ce qui était incroyable. C’était en 2017. Elle est sortie et a regardé certaines de mes pratiques et c’était vraiment spécial, pour moi et leur famille. J’ai tout aimé Inde.

Honnêtement, j’ai l’impression qu’à mon retour, j’apprécierais encore plus maintenant que je sais à quoi m’attendre quand j’y suis. C’est tellement différent culturellement et il y a tellement de choses en cours, j’ai l’impression que vous ne pouvez pas l’adopter pleinement (en un seul voyage).

Tout ce que vous regardez est juste différent (de ce que vous avez vu et vécu) et vous n’êtes donc pas prêt pour cela. Nous sommes allés à Agra pour voir le Taj Mahal, nous avons fait de notre voyage en Inde un tout petit voyage et honnêtement, c’était spectaculaire.

Stephen et moi avons également parlé de rentrer. Plus tôt, Stephen ferait un voyage annuel là-bas juste pour voir Amma. Maintenant qu’elle n’est plus, c’est comme s’il n’y avait pas de force motrice pour moi (tout à l’heure). Mais évidemment, quand nous avons des enfants, nous y retournerions absolument, pour qu’ils ressentent et connaissent la culture qui fait partie de qui ils sont.

C’est quelque chose que nous attendons avec impatience. Évidemment, le nom d’Amritraj dans le tennis était si répandu, nous savions qui ils étaient et les connaissions, mais nous n’étions jamais dans le même groupe d’amis. Stephen a six ans de plus que moi, ma sœur a neuf ans de plus que moi.

Donc, lui et ma sœur étaient plus dans la même tranche d’âge. Nous avons tous les deux des mamans très douces, nos papas étaient plus le moteur de notre carrière dans le tennis. Ils étaient tous les deux assez intenses. Je pense qu’en grandissant, nous avions beaucoup de similitudes, toute cette dynamique familiale.

Le fait que les Amritraj soient si fiers de leur famille, consacrant du temps à être ensemble, était très attrayant pour moi quand je sortais avec Stephen. Je me sentais comme, tu n’épouses pas seulement Stephen, tu épouses la famille.

Donc, chaque fois que nous nous réunissons, j’ai le meilleur moment avec chacun d’eux. Ils sont également intéressants individuellement et quand vous les mettez tous ensemble, c’est fou. Il y a beaucoup de rires à table et d’histoires. Tous les frères aiment parler de leur passé, des jours de tennis.

Et donc nous pourrions entendre la même histoire comme 10 fois, mais je l’aime toujours la même chaque fois que je l’entends. Ils parlent tous en même temps. Vijay est un excellent conteur, tout comme Ashok, puis Anand ajoute beaucoup de couleurs au groupe.

Vous les mettez dans la même pièce, c’est incroyable. J’aime vraiment bien ça. J’attends avec impatience la famille et les rencontres. ”