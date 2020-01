«Je ne méritais pas de battre Tennys Sandgren mais ..»

Roger Federer, 20 fois champion de la Major, a dû endurer l’un des défis les plus difficiles de sa carrière de deux décennies mardi soir à Melbourne Park, évinçant Tennys Sandgren 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3 en trois heures et demie après avoir repoussé sept balles de match!

Deux rounds après cette incroyable victoire sur John Millman, Federer a été contraint de creuser à nouveau profondément contre les joueurs les moins bien classés, aux prises avec une blessure à l’aine et en défendant ces sept balles de match dans le quatrième set pour une évasion miracle et la place au 15e Open d’Australie en demi-finale, ne perdant jamais en quart de finale lors du premier Major de la saison.

Jouant dans son deuxième quart de finale de l’Open d’Australie, Sandgren a pris le contrôle du deuxième set et est passé au bord de la victoire après un 6-2 dans le set numéro trois contre l’adversaire qui était loin de son meilleur. Parvenu à rester en lice dans la première moitié du quatrième set, Roger a creusé profondément pour repousser trois balles de match dans le dixième match, traînant 6-3 dans le tie-break avant une autre évasion miraculeuse qui lui a apporté le set et fait de lui le favori devant le décideur.

Là, Federer a profité de l’élan pour franchir la ligne d’arrivée en premier et ne célébrer que la deuxième victoire de sa carrière après avoir enregistré sept balles de match, la première en 16 ans et demi! “Je dois avoir de la chance parfois, je dois vous le dire.

Vous ne pouvez pas contrôler les choses sur le terrain lorsque vous faites face à sept balles de match, mais j’espérais qu’il ne pourrait peut-être pas écraser un vainqueur, garder le ballon en jeu et chercher un ou deux ratés de son côté. J’ai eu une chance incroyable aujourd’hui car il a joué un grand match; au fur et à mesure de la rencontre, j’ai commencé à me sentir mieux et toute la pression a disparu et j’ai juste essayé de jouer.

J’ai eu un peu de chance d’obtenir la pause au cinquième et j’ai bien servi dans le reste de l’affrontement pour ressortir au sommet. Je ne mérite pas celui-ci mais je suis ici et je suis évidemment ravi. ”