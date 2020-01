“Je ne mérite pas celui-ci” – Roger Federer devient émouvant après sa victoire à l’Open d’Australie 2020

La grande évasion s’est poursuivie pour Roger Federer à l’Open d’Australie 2020 alors qu’il a survécu à un passionnant cinq sets pour vaincre Tennys Sandgren 6-4, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3 en quart de finale. Federer a sauvé sept balles de match en route vers les demi-finales mais estime qu’il ne «mérite pas» cette victoire car il a eu un peu de chance.

Après le match, le maestro suisse avait l’air de ne pas croire à quel revirement il avait fait dans le match. L’homme de 38 ans était gêné et stupéfait. Il n’était pas sûr de comment il avait réussi à dépasser l’Américain et à échapper à une autre frayeur à cinq joueurs à Melbourne.

«J’ai eu une chance incroyable aujourd’hui»: Roger Federer

La voix de Federer se brisait en parlant à Jim Courier lors de l’entretien sur le terrain après le match. Le 20 fois champion du Grand Chelem était épuisé émotionnellement et physiquement après 3 heures et 30 minutes de tennis exténuant.

Le natif de Bâle souffrait également d’une blessure à l’aine, qui a affecté sa jambe inférieure dans le troisième set. Cependant, Federer a admis qu’il “croit aux miracles” car il a pris un temps mort médical hors terrain, ce qui l’a aidé à lutter contre la blessure et à gagner le match.

“Il faut parfois avoir de la chance. Ces sept points de match, vous n’êtes pas sous contrôle. Cela pourrait ressembler à ça, mais j’espérais juste qu’il n’allait peut-être pas écraser le vainqueur, garder la balle en jeu, qui sait à quoi il pense? J’ai eu énormément de chance aujourd’hui », a noté Federer.

“Je ne mérite pas celui-là”: Federer

Il a ajouté: «Au fur et à mesure du match, j’ai commencé à me sentir mieux et la pression a disparu et j’ai juste essayé de jouer. Encore une fois, j’ai eu un peu de chance pour faire la pause. Je pense que j’ai très bien servi pendant la majeure partie du match, surtout à la fin. Je ne mérite pas celui-ci mais je suis ici et je suis évidemment très heureux. “

L’homme miracle.

La tête de série n ° 3 affrontera ensuite le vainqueur entre le champion en titre Novak Djokovic et Milos Raonic dans les quatre derniers au Melbourne Park.