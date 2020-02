Je ne m’inquiète pas de l’avenir du tennis féminin allemand

La légende du tennis allemand Steffi Graf dit qu’elle n’est pas inquiète pour l’avenir du tennis féminin allemand dans une interview à Rheinische Post. Graf, 22 fois champion du simple du Grand Chelem, a commenté: “J’ai beaucoup confiance dans le travail du tennis junior allemand.

Vous pouvez voir que beaucoup est fait pour les jeunes femmes, et je suis sûr que certains talents vont se développer à partir de cela. “Barbara Rittner, responsable du tennis allemand féminin, a déclaré que lorsque l’actuelle dirigeante allemande, Angelique Kerber, Julia Gorges et Andrea Petkovic, démissionnent, il y aurait un écart dans le tennis féminin allemand.

Les trois joueuses ont plus de 30 ans et Petkovic a déjà annoncé qu’elle prendrait bientôt sa retraite. Kerber est triple champion du Grand Chelem et ancien n ° 1 mondial tandis que Gorges a également été classé dans le Top 10 par le passé.

Graf dit que les développements ne sont constants dans aucun sport et qu’il y aura toujours des hauts et des bas dans tous les sports à différents moments. Cependant, elle est convaincue que les investissements réalisés sur les jeunes femmes allemandes porteront leurs fruits à temps.

L’une des jeunes femmes allemandes, Alexandra Vecic, a récemment atteint les demi-finales de l’épreuve junior de l’Open d’Australie, ce qui était un signe positif pour la jeunesse allemande. Graf est considérée comme l’une des meilleures joueuses de tous les temps en tennis féminin, remportant 22 titres du Grand Chelem, dont le Golden Slam en 1988. Elle a pris sa retraite en 1999 à l’âge de 30 ans et a depuis été occupée par sa vie de famille et sa fondation .