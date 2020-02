“Je ne panique pas vraiment maintenant” – Elina Svitolina

Elina Svitolina traverse actuellement une période turbulente dans sa carrière. Un mauvais début de saison s’est poursuivi avec une défaite au premier tour au Qatar Total Open face à Amanda Anisimova. L’Ukrainienne a maintenant un record de victoires / défaites de 4/5 en 2020 alors qu’elle a du mal à prendre pied.

La semaine dernière, Svitolina a perdu contre la qualification Jennifer Brady lors du premier tour de l’Open de Dubaï. Elle a été très solide tout au long de l’année en 2019, ce qui la rend encore plus alarmante.

Elina Svitolina

Lors de sa conférence d’après-match, une question qui lui a été posée était quelle était sa mentalité à ce stade.

«Eh bien, il n’y a certainement pas eu le début le plus étonnant de l’année, mais j’ai essayé de prendre les points positifs chaque jour, sans vraiment me concentrer sur la perte que j’ai eue, c’est sûr qu’ils ont été très surprenants même pour moi parce que Je ne pouvais pas montrer mon meilleur, mon bon jeu, même au niveau intermédiaire. »

“J’essaie juste de me regrouper et chaque semaine prend un nouveau défi et pour moi c’est ce qui importe le plus maintenant et il n’y a pas de raison de se concentrer sur le négatif car ils ne feront que vous entraîner vers le bas.”

Elina Svitolina s’engage à résoudre ses problèmes

Elina s’est associée à l’ancien joueur Marcos Baghdatis en décembre alors qu’il rejoignait son équipe d’entraîneurs. Elle en a parlé et de son nouveau processus aussi.

“Ouais, c’est vraiment agréable d’avoir Marcos avec moi pendant la saison morte parce que nous essayons de travailler un peu différemment. Il faut un peu de temps cette année pour vraiment ajuster mon jeu et tout assembler. C’est pourquoi je ne panique pas vraiment maintenant car il me reste encore une longue année et beaucoup de matches. “

Un autre sujet intéressant soulevé dans la question était celui des demi-finales du Grand Chelem. Svitolina a fait les demi-finales à Wimbledon ainsi qu’à l’US Open l’année dernière. Elle a perdu les deux matchs, menant un combat très doux et remportant seulement 4 matchs dans chaque demi-finale.

Elle a dit qu’elle ne voudrait pas répéter ses erreurs précédentes et réussir une victoire la prochaine fois.

«C’est sûr que ça m’aidera, un peu d’expérience, peut-être que je ne serai pas si nerveux parce que je pense que dans la première demi-finale que j’ai joué à Wimbledon, j’étais peut-être trop nerveux et je n’ai pas joué comme je le voulais. Je pense que cette expérience vous aide à l’avenir et vous devez simplement essayer de vous concentrer sur votre jeu et ne pas penser que c’est un match énorme. “

Elle a déjà une expérience de deux demi-finales, mais elle a encore un long chemin à parcourir si elle veut faire une autre demi-finale. Elle a désespérément besoin de reprendre sa forme alors que les deux prochains Majors se rapprochent à l’horizon.