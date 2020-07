« Je ne pensais pas pouvoir battre Roger Federer en finale de Wimbledon 2006 »

Rafael Nadal a disputé son premier tournoi majeur à Wimbledon 2003 après avoir eu 17 ans. Un Espagnol très talentueux était le demi-finaliste de l’épreuve junior il y a un an, utilisant cette expérience pour ses débuts professionnels sur la surface la plus rapide contre Mario Ancic le 23 juin.

Rafa a renversé Mario en quatre sets, dépassant Lee Childs au deuxième tour pour devenir le plus jeune joueur des 32 derniers à Wimbledon depuis Boris Becker en 1985! Améliorant son jeu régulièrement, Nadal deviendrait un prétendant au titre au All England Club dans les trois ans, avant de se qualifier pour la première finale de Wimbledon en 2006.

En remportant la deuxième couronne de Roland Garros quelques semaines plus tôt, Nadal tentait de devenir le premier vainqueur du « Channel Slam » depuis Bjorn Borg, face à l’ultime épreuve en route vers le trophée. Désireux de rebondir après la défaite parisienne, le champion en titre Roger Federer a renversé l’Espagnol 6-0, 7-6, 6-7, 6-3 en un peu moins de trois heures, remportant la 48e victoire consécutive sur gazon.

De plus, Federer est devenu le troisième joueur de l’ère Open avec quatre titres consécutifs à Wimbledon après Bjorn Borg et Pete Sampras. Les Suisses avaient de meilleurs numéros au premier et au deuxième service, donnant deux fois le service et volant le service de l’Espagnol six fois pour sceller l’accord et écrire le livre des records.

Federer avait un net avantage dans les rallyes les plus courts, forçant 50 erreurs de Rafa à franchir la ligne d’arrivée.

Le joueur le plus expérimenté a fait un merveilleux départ, prenant d’assaut Nadal pour livrer un bagel dans le premier match en 24 minutes.

Retrouvant son jeu, Nadal a mérité une pause dans le deuxième set et a servi pour cela à 5-4, seulement pour être brisé à 15. Federer a remporté le bris d’égalité 7-5 pour gagner un coup de pouce massif, semblant bon pour sceller l’affaire en ligne droite ensembles. Nadal s’est assuré de mettre fin à la séquence de 34 matchs consécutifs de Roger remportée à Wimbledon, prenant le troisième au bris d’égalité avant que Federer ne remporte le quatrième pour célébrer le titre.

« C’était une époque où atteindre une finale de Wimbledon était un exploit pour moi. J’ai combattu dans le match pour le titre et j’ai apprécié, mais peut-être sans l’esprit de croire que je pouvais gagner. Le simple fait d’atteindre la finale était déjà un exploit pour jouer contre Roger Federer en finale sur gazon a été très difficile pour moi.

J’ai pris un départ lent, incapable de trouver le rythme; après cela, je me sentais mieux sur le terrain, sentant que je pouvais rivaliser avec Roger. Cependant, je n’étais pas entièrement convaincu de pouvoir battre Federer. A cette époque, il était meilleur que moi et cela m’a fait travailler encore plus dur pour atteindre ce niveau et le mettre au défi dans les années à venir « , a expliqué Rafael Nadal.