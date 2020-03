“Je ne pensais pas pouvoir jouer avec Kim Clijsters” – Johanna Konta

Le numéro 16 mondial Johanna Konta a remporté sa première victoire de la saison avec un triomphe sur le vétéran belge Kim Clijsters à Abierto GNP Seguros 2020. Il s’agissait d’une victoire 6-3, 7-5 du Britannique. En se regroupant, elle n’a jamais vraiment imaginé jouer à Clijsters de l’autre côté du filet.

Konta est devenu professionnel en 2008 et, à ce moment-là, Clijsters avait remporté un chelem et atteint le classement du numéro un mondial. La Britannique est tombée sur sa première victoire en match sur le WTA Tour en 2012. Et cette année-là, Clijsters s’est retirée du tennis pour la deuxième fois.

“En tant que jeune joueuse, je n’ai jamais pensé que je pourrais jouer avec Kim Clijsters dans ma carrière”, a déclaré Johanna Konta après sa victoire. «Je me sens vraiment privilégié et honoré de partager le terrain avec un tel champion. C’est agréable de la retrouver. “

«C’était très difficile. C’est une frappeuse de balle incroyable. Sa capacité à faire des choses avec le ballon a fait d’elle une multiple championne du Grand Chelem. »

Kim Clijsters et Johanna Konta

La deuxième tête de série, Konta, a continué de s’extasier sur Clijsters. À Monterrey, ce n’était que son deuxième match depuis l’US Open 2012, et la Belge a joué un tennis difficile contre Konta, 28 ans.

«C’est pourquoi elle a pu revenir et jouer, dans son deuxième match après sept ans, à un niveau comme celui-ci. Ce n’est pas exactement une chose de tous les jours, c’est sûr. Je me sens tellement honoré de l’avoir jouée et très heureux de ma performance. »

Johanna Konta en 2020

Après l’US Open 2019, la joueuse de tennis numéro un britannique Konta a disparu du WTA Tour pour soigner son genou. La douleur au genou intimidait son apparition à l’été australien cette année, néanmoins, elle s’est rendue en Australie mais n’a remporté aucun match.

“C’est ma première victoire de l’année, donc c’est quelque chose qui va toujours être spécial en toute saison”, a déclaré Konta après avoir battu Clijsters.

Johanna Konta

«Mais avant tout, je suis vraiment ravi de vivre un match aussi difficile. Je me sens très chanceux avec ma performance ce soir, juste pour passer et entrer dans le deuxième tour. »

En 2019, Konta a atteint les demi-finales de Roland-Garros et les quarts de finale de Wimbledon. Et par conséquent, elle est revenue dans le top 20 après avoir eu du mal avec sa forme en 2018.

À Monterrey, au Mexique, Johanna Konta jouera la prochaine pièce Tatjana Maria au deuxième tour de Abierto GNP Seguros 2020.