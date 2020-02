“Je ne pense pas que cela changera ma perspective de vie” – Rafael Nadal perd sa course du Grand Chelem

Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer sont trois des plus grands noms du sport. Non seulement ils ont de grands antécédents, mais ils ont également cultivé un grand respect en tant qu’êtres humains.

Le sommet de la montagne étant un endroit solitaire, ces trois ont fait partie de la plus grande rivalité du tennis moderne. En termes plus tangibles, cela s’est traduit sous la forme de la course du Grand Chelem. Roger en a 20, Rafa en a 19, tandis que Novak est de près avec 17.

À certains égards, cela est devenu comme le point final de leur bataille. Celui qui termine sa carrière avec le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem, remporte la bataille sans fin de la suprématie.

Savoir plus – Stefanos Tsitsipas révèle une histoire amusante à propos de Roger Federer et Rafael Nadal

Mais cela pèse-t-il sur leur vie quotidienne? Pensent-ils que c’est un objectif déterminant pour leur carrière?

Rafael Nadal a parlé à Chris McHardy sur certaines de ces questions.

Qu’a dit Rafael Nadal?

Rafael Nadal a dit que même si c’est quelque chose qu’il aime, ce n’est pas quelque chose qu’il s’inquiète lui-même –

«Bien sûr, je voudrais terminer avec plus de tournois du Grand Chelem que quiconque. Mais c’est quelque chose que je ne suis pas du tout obsédé. Et honnêtement, je suis super content de ma carrière de tennis. Si à la fin, Roger est sur moi ou Novak est sur moi, ou les deux sont sur moi. D’accord, la vie continue, je ne pense pas que dans dix ans, je serai heureux ou moins heureux si je suis au sommet, deuxième ou troisième. Je ne pense pas que cela changera ma perspective de vie. Alors j’essaie juste de continuer à apprécier ce que je fais. “

Savoir plus – Tout ce que vous devez savoir sur la routine d’entraînement de Rafael Nadal

Rafa a révélé qu’il n’était pas un parieur. Cela signifie qu’il n’aimera pas prédire qui terminera en tête des trois.

Dans la même interview, Rafa a également révélé que les trois partagent en fait un groupe WhatsApp!

Selon vous, qui terminera en tête de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer?