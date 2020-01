La légende du tennis allemand Boris Becker affirme que Roger Federer ne sera jamais dépassé, après sa grande victoire de retour sur l’Australien John Millman à l’Open d’Australie vendredi. Cette victoire a marqué la 100e victoire de Federer à Melbourne et a fait de lui le premier joueur à remporter 100 matchs lors de deux tournois du Grand Chelem – il a déjà 101 victoires à Wimbledon.

Selon Tennishead, Becker dit: «Je ne pense pas que le nombre de Roger Federer sera jamais dépassé. Bien sûr, Rafa Nadal et Novak Djokovic sont en bonne voie, mais 100 victoires en Australie, 101 à Wimbledon, c’est incroyable.

Incroyable. On dit souvent «la chèvre», la plus grande de tous les temps, maintenant il est clair que c’est Roger Federer ». Federer a remporté 20 titres du Grand Chelem dans sa carrière jusqu’à présent, Nadal le poursuivant avec 19 tournois du Grand Chelem et Novak Djokovic avec 16 tournois du Grand Chelem.

Alors que Federer a lui-même admis que son bilan global du Grand Chelem pourrait éventuellement être dépassé par Nadal et Djokovic, il existe plusieurs autres records où Federer a une nette avance sur ses rivaux. Vendredi, Federer a riposté de 4-8 dans le bris d’égalité du dernier set pour gagner 10-8 et a déclaré que son adversaire avait joué remarquablement au cours du match de cinq sets.

«C’était difficile. Dieu merci, c’est un super bris d’égalité, sinon j’aurais perdu celui-ci. Je pense que John a joué un grand match. C’est descendu au fil, un peu de chance peut-être. Je devais rester si concentré, prendre les bonnes décisions.

Il a continué à venir avec les marchandises. Je me suis dit: “OK, je n’ai pas trop mal joué”. Je m’apprêtais à m’expliquer en conférence de presse. Quel match. John méritait plus de la moitié de celui-ci ».