Je ne pense pas que les gens puissent voir à quelle vitesse Roger Federer et Rafael Nadal ont frappé

Neil Powell, l’entraîneur de Blitzboks – l’équipe nationale sud-africaine de rugby à sept – a été impressionné par le mélange de tirs exceptionnels lancés sur le terrain par Roger Federer et Rafael Nadal lors de l’exposition qui a eu lieu au stade du Cap, en Afrique du Sud, à propos d’un il y a une semaine.

Neil a assisté au match avec sa famille et il s’est bien amusé à voir les deux titans du tennis. Dans une interview pour Rugby Rocks, Powell a exprimé son opinion sur l’exposition du Cap. “C’était incroyable […] Tout le monde était enthousiasmé par l’un des plus grands événements sportifs jamais organisé en Afrique.

Nous (Neil et sa famille) avons eu la chance d’obtenir des sièges incroyables, juste à mi-chemin et à côté du tunnel où les joueurs sortent ». dit l’entraîneur. L’entraîneur des Blitzboks a mené l’équipe à une première place dans la World Rugby Sevens Series 2016-17, il sait donc à quoi ressemble le talent et comment le faire briller.

Pourtant, il était ravi de la virtuosité de Roger Federer et Rafael Nadal. «Je ne pense pas que les gens qui regardent la télévision puissent réellement voir à quelle vitesse ils frappent cette balle. Le ballon manque littéralement le filet par millimètres, et il est incroyable de voir combien de tours ils peuvent obtenir.

Je ne pense pas qu’ils aient joué aussi compétitif qu’ils le feraient habituellement à Wimbledon, par exemple, mais leur équipe compétitive était définitivement toujours là. Ce niveau de tennis était absolument stupéfiant à voir en personne ». Dit Powell.