“Je ne pense pas que Wimbledon ait des problèmes financiers”

L’Allemand Boris Becker, triple vainqueur de Wimbledon, considère que ce Grand Chelem n’aura pas de “problèmes financiers” en raison de son annulation, tout en s’assurant que l’annonce aurait peut-être dû être retardée.

“Je ne pense pas que Wimbledon soit en difficulté financière à cause de cette annulation. C’est l’un des tournois les plus réussis du calendrier, explique Becker dans des déclarations fournies par le réseau Eurosport.

IMPOSSIBLE DE JOUER À GRASS HORS DES DATES

“Le problème est la surface, vous n’avez que les mois d’été pour préparer au mieux les courts en gazon, ce qui est généralement le cas à Queen’s et à Wimbledon “, explique l’Allemand, qui fait partie de l’équipe internationale d’experts en tennis d’Eurosport avec d’autres personnalités telles que le Suédois Mats Wilander et l’Espagnol Alex Corretja.

“Mais pour ce faire, le terrain en herbe a besoin de beaucoup plus de temps de préparation que toute autre surface. Vous pouvez jouer le French Open ou le United States Open plus tard que la date de début, même en octobre peut-être. On ne peut jouer sur l’herbe que pendant les mois d’été “, dit-il.

” Aurait dû être attendu jusqu’en mai ”

Becker pense que l’annonce de l’annulation de l’herbe du Grand Chelem aurait dû être retardéeMais il comprend que la situation due à la pandémie de coronavirus a accéléré la décision des organisateurs.

“Idéalement, j’aurais aimé que le comité attende jusqu’au début maiMais si vous allumez la télévision, vous êtes obligé d’écouter et d’entendre toutes les mauvaises nouvelles sur le nombre de personnes malheureusement touchées par le virus et décédées “, explique l’Allemand.

