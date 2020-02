“Je ne peux pas attendre la Coupe Davis en Allemagne, ça pourrait être ma dernière”

La deuxième édition des éliminatoires de la Coupe Davis se déroulera dans le monde entier du 6 au 7 mars, avec 24 équipes à la recherche de 12 places lors des finales de la Coupe Davis qui auront lieu à Madrid en novembre. L’Allemagne accueillera la Biélorussie sur un terrain dur couvert à Düsseldorf, dirigée par Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Dominik Kopfer, Kevin Krawietz et Andreas Mies.

Alexander Zverev ne jouera pas pour son pays mais les Allemands espèrent toujours livrer leur meilleur tennis devant les supporters locaux et assurer la place à Madrid pour la deuxième année consécutive. Parlant de la Coupe Davis après sa victoire au premier tour à Dubaï, le vétéran Philipp Kohlschreiber a déclaré qu’il ne voulait pas être inclus en raison de son classement bas, recevant toujours un appel du capitaine pour rejoindre l’équipe, probablement pour la dernière fois. devant les supporters locaux à cette compétition qu’il dispute depuis 2007.

Le joueur de 36 ans adorerait participer aux finales de la Coupe Davis mais aussi aux Jeux olympiques de Tokyo, sachant que ce devrait être sa dernière campagne olympique de sa carrière. Philipp apportera son expérience et ses connaissances, espérant jouer les caoutchoucs simples aux côtés de Jan-Lennard Struff qui devrait être le leader de l’équipe allemande dans deux semaines.

“C’est toujours agréable de jouer pour votre pays; j’ai demandé de ne pas jouer parce que mon classement n’est pas si élevé mais ils me voulaient dans l’équipe. C’est toujours un honneur de représenter votre pays et j’adorerais jouer aux Jeux Olympiques de Tokyo ; c’est mon objectif pour 2020 car je ne peux probablement pas avoir une autre chance en quatre ans.

J’adorerais aussi voir l’Allemagne à la finale de la Coupe Davis à Madrid; c’est toujours la Coupe Davis où vous pouvez jouer sous les couleurs nationales. Nous avons la cravate des éliminatoires de la Coupe Davis à domicile, devant les fans et avec l’ambiance ancienne que la Coupe Davis apporte.

Ce pourrait être ma dernière campagne de Coupe Davis et j’essaierai de l’apprécier, même si je suis toujours nerveux dans ces matchs. J’ai hâte de voir cette égalité au Bélarus et de voir si je peux aider l’équipe; nous sommes prêts et l’objectif principal est d’atteindre Madrid.

Jan-Lennard Struff est un fantastique joueur d’équipe; il aime la Coupe Davis et son engagement est à 100%. C’est aussi un gars formidable, toujours bon à pratiquer car il apporte beaucoup d’énergie. Il est puissant en simple mais en double aussi, l’équipe devrait compter sur lui. ”