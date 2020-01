L’ancien numéro 2 mondial Alex Corretja affirme que Roger Federer aura toujours une chance de gagner au Grand Chelem tant qu’il jouera, dans une interview accordée au site Web Tennishead. Corretja, qui commente maintenant Eurosport, déclare: «Nous parlons de Roger Federer, cela signifie que vous lui donnez toujours la chance.

Jusqu’à sa retraite, il aura la chance de gagner un Grand Chelem. Nous savons qu’avec le temps, il aura moins de chances, mais je ne peux pas dire que je serai surpris si Roger Federer remporte l’Open d’Australie, car cela pourrait facilement arriver. “

Federer lui-même a admis samedi qu’il participerait à l’Open d’Australie sans jouer aucun match cette année, mais Corretja a déclaré que le joueur suisse savait ce qui était le mieux pour lui. «Chaque joueur a sa propre approche.

Si Roger ne joue pas dans l’ATP Cup, c’est parce qu’il pense que sa préparation pour Melbourne a besoin d’une compétition ou d’une configuration différente. Il réfléchira à ce qui sera le mieux pour lui pour atteindre son objectif, et son objectif sera certainement d’essayer de gagner à Melbourne.

Je pense que la façon dont Roger joue, il n’a pas besoin de ces matchs. Rafa et Novak ont ​​probablement l’impression d’avoir besoin des matchs après la pré-saison. Bien sûr, Roger a cette touche de magicien: une fois qu’il sera en forme après les deux premiers tours, il se sentira parfait.

À la fin de la journée, il fera toute la préparation avec laquelle il se sent bien et je suis sûr qu’il sera prêt pour l’Open d’Australie, et je m’attends à ce qu’il ait un bon tournoi. “Federer jouera son match du premier tour à Melbourne lundi contre l’Américain Steve Johnson.