“Je ne peux pas imaginer que Roger Federer rate l’Open de France”

Les organisateurs de la Laver Cup, une compétition conçue par Roger Federer, ont confirmé que la quatrième édition se tiendra comme prévu à Boston du 25 au 27 septembre, malgré l’accord de Roland Garros, initialement prévu du 24 mai au 7 juin, mais reporté fin septembre en raison de la pandémie de COVID-19.

Et cette décision a également créé des concomitances avec plusieurs autres tournois: Metz, Saint-Pétersbourg, Chengdu, Sofia et Zhuhai dans le circuit masculin et ceux de Guangzhou, Séoul, Wuhan et Tokyo dans le circuit féminin. Le directeur du tournoi de l’Open de Lyon, Thierry Ascione, pense que le Swiss Maestro ne peut choisir qu’une seule option.

“Je ne peux pas imaginer [Federer misses the French Open] pour être honnête. Je ne peux pas pour le moment “, a déclaré Ascione à Express Sport.” Je ne peux pas imaginer que les joueurs préfèrent jouer la Coupe Laver que l’Open de France. Mais s’ils le font, je n’ai pas de réponses à cela parce que je pense que c’est impossible.

Je pense que s’ils jouent à Laver Cup au lieu de Roland Garros, ils font ce qu’ils veulent. C’est leur carrière mais je pense qu’ils doivent déplacer quelque chose ou je ne sais pas. Honnêtement, je peux comprendre qu’il s’agit d’une conversation privée et de choses économiques privées.

Mais penser que la Laver Cup est plus importante que Wimbledon ou Roland Garros, il n’y en a pas … en termes de fans, d’histoire, je suis sûr que les joueurs iront à l’Open de France. S’ils ne le font pas, c’est leur choix mais je suis français, c’est mon point de vue. “

Il a ajouté: “C’est difficile d’en parler parce que c’est le plus important? Laver Cup ou French Open? Même si la Laver Cup a la date et qu’ils le font depuis trois ans maintenant, je pense pour le monde du tennis et le institution du tennis, le Grand Chelem est beaucoup plus important que la Laver Cup.

Je ne peux pas imaginer que quelqu’un dise quelque chose de différent que cela. Déplacer Roland Garros est une bonne chose, mais la façon dont cela a été fait n’est peut-être pas la bonne façon. Je pense que la chose la plus importante dans le tennis est le Grand Chelem. ”