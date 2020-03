“Je ne peux pas imaginer Roger Federer insister sur la date de la Laver Cup”

La décision de la Fédération française de tennis (FFT) de déplacer Roland Garros au mois de septembre pourrait avoir des répercussions importantes sur le calendrier de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. La crainte de devoir renoncer au tournoi après les énormes investissements consentis a poussé les organisateurs de l’Open de France à une démarche aussi audacieuse que contestable, si l’on considère que le Slam parisien débutera une semaine seulement après la conclusion de la US Open.

En Open Era, il n’était jamais arrivé que deux Majors soient si proches, sans oublier les différentes surfaces et les six heures de fuseau horaire. Après avoir subi une opération au genou le mois dernier, Roger Federer avait exclu de participer à la saison de terre battue.

Le changement de date semble lui profiter d’un certain côté, sauf que l’Open de France coïncide avec la Laver Cup, dont il est l’un des fondateurs. Le format offre un concept unique de Team Europe contre Team World.

La Laver Cup a publié un communiqué affirmant que le changement d’horaire de l’Open de France était une surprise pour eux, mais ils ont toujours l’intention d’accueillir le tournoi. Dans une récente interview accordée à la publication suisse Tages Anzeiger, le capitaine de la Fed Cup suisse Heinz Guenthardt a été invité à dire s’il pensait que Federer et Godsick seraient réticents à reporter la Laver Cup.

“Non, certainement pas”, a-t-il dit. “Je ne peux pas non plus imaginer que Federer insiste sur la date de la Laver Cup. Il est très possible que [Wimbledon and French Open] ne peut pas avoir lieu comme prévu. Ce que les Français ont fait: Ils ont été les premiers à réserver cette date optimale en automne.

Le plus tard possible en automne, mais encore suffisamment tôt pour pouvoir jouer dehors. Peut-être que l’US Open ou Wimbledon aurait aussi aimé cette date? Ainsi, l’Open de France s’est précipité et a fixé cette date en premier. ”