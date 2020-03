Le joueur de tennis australien John Millman doute que la saison se poursuivra une fois la suspension de six semaines expirée, car il prédit que toute la saison sur terre battue sera annulée. Jeudi dernier, l’ATP a annoncé qu’elle suspendait le Tour professionnel masculin pendant au moins les six prochaines semaines en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’espoir que le Tour pourrait potentiellement continuer le 27 avril est toujours vivant, mais plusieurs joueurs ont déjà suggéré qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’il y ait des événements avant la saison de gazon. “D’après ce que j’ai recueilli – j’ai parlé à Feliciano Lopez, le directeur du tournoi de Madrid – mon indication qu’il y avait probablement un tournoi qui ne se déroulera probablement pas (comme prévu du 03 au 10 mai).”

Millman a déclaré à The First Serve. “Donc, si celui-ci est annulé, je pense que cela va avoir un peu d’effet domino. Je ne peux pas nous voir jouer la saison de terre battue. Dans ma tête, je pense que ça va durer plus de six semaines.”

Millman, classé au 43e rang mondial, insiste sur le fait qu’il travaillera extrêmement dur pendant la suspension du Tour car il veut être dans une condition physique exceptionnelle une fois la saison terminée. “Je veux vraiment garder le moteur en marche.

Je veux utiliser ce temps pour devenir plus fort, pour obtenir des kilomètres dans les jambes, pour devenir plus gros dans la salle de gym, pour devenir plus dur dans la salle de gym et ensuite pour intégrer ce travail sur le terrain “, a déclaré Millman.