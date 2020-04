Je ne peux pas voir les événements se dérouler à huis clos

Le PDG et président du Masters de Madrid, Gerard Tsobanian, doute que la saison reprendra cette année. La saison de tennis a été suspendue jusqu’au 7 juin au moins. L’ATP et la WTA ont opté pour une suspension longue mais les joueurs s’attendent à ce que la suspension soit prolongée.

Le Masters de Madrid devait avoir lieu du 3 au 10 mai. “Je suis inquiet pour l’avenir. Il y a tellement de points d’interrogation”, a déclaré Tsobanian à L’Equipe. Jouer sans fans est une option mais Tsobanian doute que les événements iront dans cette direction.

La semaine dernière, l’AELTC a confirmé que jouer à Wimbledon cette année à huis clos était exclu. “Je ne peux pas voir les événements se dérouler derrière des portes closes”, a déclaré Tsobanian. Tsobanian a également noté que les joueurs de tennis et les fans venaient du monde entier.

Par conséquent, Tsobanian a suggéré qu’il faudra du temps pour que tout revienne à la normale dans le tennis. Le 8 juin, la saison de gazon devrait commencer. La semaine dernière, le PDG d’ATP, Andrea Gaudenzi, a confirmé que le plan restait de poursuivre la saison le 8 juin.

“Nous continuons d’évaluer toutes les options liées à la préservation et à la maximisation du calendrier en fonction des différentes dates de retour pour le Tour”, a déclaré Gaudenzi dans un communiqué publié sur le circuit ATP. “Il va sans dire qu’une pleine coopération avec les autres organes directeurs est essentielle.

Nous sommes en discussion étroite avec tous les événements sur le terrain et ils restent sur le calendrier comme prévu pour le moment. “La réalité est que cette situation évolue rapidement et il n’y a pas d’autre option que de prendre cela au jour le jour et semaine par semaine.”