“Je ne peux pas vous battre mon ami” – Gael Monfils salue Novak Djokovic

L’affrontement en demi-finale du Dubai Duty-Free Tennis Championships entre Novak Djokovic et Gael Monfils nous a donné l’un des matchs les plus excitants de l’année. C’est le Serbe qui a triomphé 2-6, 7-6 (8), 6-1 au final.

Même avant ce match, le face à face entre Monfils et Djokovic était déséquilibré comme jamais. Avant de se rencontrer à l’Open de Dubaï, le duo s’était joué 16 fois. Djokovic avait remporté les 16 rencontres.

Novak Djokovic étend son record contre Monfils

Un affrontement entre le Serbe et le Français est toujours alléchant, et il n’a pas déçu cette fois non plus. Les deux joueurs ont bien commencé, jouant des rallyes passionnants et organisant leurs premiers matchs de service.

C’est Gael qui a tiré le premier sang, brisant Novak lors de son deuxième match de service. Une fois qu’il a eu la pause de service, Monfils vient de piétiner partout Novak alors qu’il courait pour gagner le premier set. Le Français jouait à un tennis sans faille pour tenir Novak à distance.

Très peu de fois Djokovic a été si impuissant à cause de l’affichage de son adversaire, mais le premier set en était un excellent exemple. Ce n’était pas un cas où il jouait au mauvais tennis, plutôt, Gael jouant à un tennis exquis.

Le Français frappait le ballon purement, ne donnant parfois même aucune chance à Novak. En plus de cela, le coup droit de Novak sur la ligne l’avait simplement abandonné, au moins dans le premier set et demi.

Le deuxième set a également commencé de la même manière. Monfils a encore une fois cassé Djokovic lors de son deuxième match de service. Cependant, cette fois-ci, Novak a riposté pour forcer un bris d’égalité. Il a ensuite sauvé trois balles de match dans le tie-break et remporté le match en trois sets.

Djokovic a maintenant une fiche de 17-0 contre Monfils, la rivalité ATP la plus unilatérale de tous les temps. Il a pris la défaite au menton et a profité des médias sociaux pour féliciter son adversaire et son ami après le match.

«Je ne peux pas te battre mon ami, mais c’est toujours un grand plaisir de jouer contre toi. Vous êtes un grand champion à bien des égards et vous l’avez montré à nouveau ce soir. »

Galant comme toujours, en défaite, Monfils devrait prendre beaucoup de confiance dans le match. il a peut-être perdu après avoir détenu des balles de match, mais il jouait avec quelqu’un qui connaissait bien l’art de revenir d’une balle de match plus bas.

il est venu le plus près qu’il ait jamais battu Novak, et peut-être que la prochaine fois, il pourra franchir la dernière étape.