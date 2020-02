«Je ne peux plus frapper les balles; mon corps est trop brisé ‘

En décembre dernier, Marina Erakovic est devenue la nouvelle capitaine de la Fed Cup de Nouvelle-Zélande, prête à partager son expérience avec les jeunes et les futurs joueurs de cette petite nation du tennis. Ancienne joueuse du top 40 du joueur le plus décoré de son pays, jouant en Fed Cup depuis l’âge de 16 ans et remportant 18 victoires en simple sous le drapeau national.

Aux prises avec une blessure au dos, Marina a pris sa retraite en décembre 2018 et est restée à l’écart du court de tennis depuis, son corps étant incapable de supporter plus d’efforts, même au niveau des loisirs. Maintenant, Marina est prête à diriger son pays dans l’épreuve Fed Cup Groupe II Asie / Océanie à Wellington, avec la Nouvelle-Zélande face à Guam, la Mongolie, le Pakistan, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Turkménistan.

Deux groupes de quatre équipes détermineront les finalistes qui se battront pour la promotion du groupe I Asie / Océanie. “Simon m’a approché en novembre et je lui ai dit que je serais à l’université à temps plein l’année prochaine”, a déclaré Erakovic.

«Je pourrais faire janvier et février, mais après cela, ce sera basé sur la communication. Je vérifierai simplement les filles et si elles ont besoin d’un appel téléphonique ou de quelques conseils, mais sinon, mon temps est minime. Elles étaient satisfaites de cela , donc ça a été un mois passionnant.

J’étais au ASB Classic en train de regarder les filles jouer, je regardais Paige, Valentina et Erin et j’ai été en contact avec Emily Fanning et Kelly Southwood est venue un peu à Auckland et j’ai pu la voir jouer. Pour mon premier jour, en décembre, j’ai regardé Erin et Valentina s’entraîner et c’était agréable d’écouter et de donner des conseils, pour voir si ça aide du tout.

Qu’il s’agisse de qui ils jouent, de ce qu’ils ressentent, de leur emploi du temps, de leurs coups ou de la façon dont ils frappent le ballon. Je me souviens de ma journée; J’aimerais avoir quelqu’un comme ça, qui était sur le Tour et savait ce que c’était.

Certaines de ces filles ont déjà joué un peu sur le circuit professionnel, mais ça a été épanouissant pour moi. Je pense que je serais heureux dans une capacité d’aide limitée. Mais je ne pense pas que je voudrais entrer dans un coaching et je ne pense pas que je le ferai jamais.

Quand j’ai accepté cela avec Simon, je lui ai dit: «Je ne frappe pas de balles». Si vous voulez que quelqu’un frappe avec eux, c’est bien, ou ils peuvent frapper ensemble, mon corps est trop brisé. Mais je serais certainement ravi du temps dont je dispose pour aider de toutes les manières possibles, en particulier les plus jeunes, ceux qui essaient de percer et d’accéder à la scène professionnelle, car c’est vraiment difficile.

Ça va être incroyable parce que c’est à Wellington. Je pense que cela va vraiment stimuler les filles et peu importe à quel niveau ou à quel stade vous en êtes, c’est le même genre de choses que vous traitez. La pression, les nerfs, la tactique et l’esprit combatif et l’attitude.

Tous ces trucs sont les mêmes, mais il s’agit plutôt de montrer un peu à ces filles ce que c’est que de jouer pour votre pays. Le tennis est un sport solitaire, vous êtes toujours seul, vous jouez toujours seul et c’est l’occasion de vous aider les uns les autres, de représenter votre pays et de jouer pour une plus grande cause. C’est quelque chose que j’ai apprécié à propos de la Fed Cup et j’espère que cela se produira à Wellington. ”