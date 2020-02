«Je ne pourrais pas être plus excité face à Rafael Nadal en Afrique du Sud»

Deux des joueurs les plus décorés et les plus titrés de l’histoire s’affronteront devant la foule record de 50 000 spectateurs au Cap. Roger Federer concourra pour la première fois en Afrique du Sud le 7 février contre Rafael Nadal, embrassant le “Roger Federer – Rafael Nadal Match In Africa” ​​au pays de sa mère.

Le champion de 20 fois majeur avec la citoyenneté sud-africaine est ravi de participer à la compétition dans ce pays pour la première fois, dans l’espoir de recueillir plus d’un million de dollars pour la Fondation Roger Federer qui soutient l’éducation de la petite enfance dans six pays africains et en Suisse.

De plus, l’objectif était d’offrir à autant de personnes la possibilité de regarder deux légendes de notre sport, le record du monde devant avoir lieu vendredi. Parallèlement à leurs réunions régulières sur le Tour, Roger et Rafa ont eu l’occasion d’embrasser huit réunions non officielles depuis la première à Séoul en novembre 2006, offrant une chance à une foule à Majorque, Zurich, Madrid, Abu Dhabi, Oregon et New Delhi de profitez de leur magie d’une manière plus détendue par rapport à ces batailles sérieuses du circuit ATP qui ont été parmi les meilleures de l’histoire.

Après plus de quatre ans, le temps est venu pour une autre rencontre intrigante entre les vainqueurs de 39 titres de singles majeurs qui comprendront également Bill Gates et le comédien sud-africain Trevor Noah, dans ce qui garantit d’être l’un des événements sportifs de l’année dans le Sud Afrique.

“Je ne sais pas ce qui m’a pris si longtemps, pour être tout à fait honnête”, explique Federer. “J’ai dit: ‘Ce n’est pas possible que je sois en tournée depuis 20 ans, je suis devenu le joueur que je suis, et je n’ai jamais joué en Afrique du Sud.

Ce n’est pas OK. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si cela arrivait. Tu sais comment c’est; la vie en tournée est parfois ce qu’elle est. Je ne pourrais pas être plus excité maintenant que ça arrive enfin. J’espère que je vais bien jouer; Je crois que je le suis, mais nous verrons.

De plus, le fait que Rafa soit disposé à le faire est bien sûr passionnant. Je sais que mes parents sont également très heureux, très fiers. Je suis sûr que ça va être très, très spécial pour moi à plusieurs niveaux de jouer là-bas. “” Ce sera un moment très émouvant pour lui “”, a déclaré Händel à propos de l’événement en Afrique du Sud, qui devrait également inclure un comparution de Bill Gates.

“Pour lui, c’est un rêve. C’est un projet depuis un certain temps”, a déclaré Janine Handel, PDG de la Fondation Roger Federer.