“Je ne pourrais pas être plus excité”: Roger Federer ouvre une exposition contre Rafael Nadal

Le numéro 3 mondial Roger Federer est arrivé en Afrique du Sud avant son match d’exhibition contre Rafael Nadal le 7 février. Le maestro suisse jouera pour la première fois en Afrique du Sud et il a reçu un nombre incalculable d’amour des Africains. Cependant, qu’est-ce qui a pris si longtemps pour que le champion du Grand Chelem à 20 reprises joue sur la terre de sa mère?

“Je ne sais pas ce qui m’a pris si longtemps, pour être honnête. Ce n’est pas possible que je sois en tournée depuis 20 ans. Je suis devenu le joueur que je suis et je n’ai jamais joué en Afrique du Sud. Ce n’est pas bien. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si cela arrivait. La vie en tournée est parfois ce qu’elle est », a déclaré Federer.

“Ça va être très spécial pour moi”: Roger Federer

Federer et Nadal s’affronteront devant la foule record de 50 000 personnes au Cap. La paire vise à collecter plus d’un million de dollars pour la Fondation Roger Federer. La fondation soutient l’éducation de la petite enfance en Suisse et dans six pays africains. Il a déjà atteint plus d’un million d’enfants dans son histoire.

Aujourd’hui, Federer a rencontré le président Hage Geingob à State House en Namibie après avoir visité des écoles qui bénéficient d’un projet éducatif soutenu par sa fondation. Lui et son équipe de fondation ont informé le chef de l’État de leurs activités en Namibie.

«Je ne pourrais pas être plus excité maintenant que cela se produit enfin. De plus, ce que Rafa est prêt à faire est bien sûr passionnant. Je sais que mes parents sont très heureux, très fiers aussi. Je suis sûr que ça va être très, très spécial pour moi à plusieurs niveaux de jouer là-bas », a-t-il expliqué.

Qu’attendre du match d’exhibition Federer vs Nadal?

L’Afrique du Sud compte beaucoup pour Federer car sa mère Lynette Federer est africaine. C’est pourquoi le joueur de 38 ans a toujours voulu faire la différence dans le tennis.

La rencontre intrigante entre les deux joueurs les plus décorés du sport comprendra également Bill Gates et le comédien sud-africain Trevor Noah. Le match de charité garantit d’être l’un des événements sportifs les plus célébrés de l’année en Afrique du Sud. Federer attend également un événement fantastique au Cap.