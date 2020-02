Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je n’avais jamais joué de match en Afrique du Sud

Le numéro 3 mondial Roger Federer dit qu’il ne pourrait jamais s’oublier si sa carrière se terminait sans un match disputé en Afrique du Sud. Federer, 38 ans, devrait rencontrer Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, au Cap ce vendredi. Les deux grands du jeu s’affronteront lors d’un match de charité et tous les profits seront reversés au profit des enfants de la région.

Federer insiste sur le fait qu’il est extrêmement enthousiaste à l’idée de jouer en Afrique du Sud, le pays dans lequel sa mère est née. “Je ne sais pas ce qui m’a pris si longtemps, pour être honnête”, a déclaré Federer avant The Match in Africa, selon l’AP et Yahoo Sports Australia.

«J’ai dit: ‘Ce n’est pas possible que je sois en tournée depuis 20 ans, je suis devenu le joueur que j’ai été, et je n’ai jamais joué en Afrique du Sud. Ce n’est pas OK. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si cela arrivait ».

Les organisateurs visent à accueillir environ 50 000 spectateurs. “Rappeler aux gens … que le tennis est un sport de grande envergure”, a ajouté Federer. “Peut-être passer le mot, l’évangile, un peu.” Allez dans des endroits où je n’ai généralement pas la chance de jouer et peut-être aussi apporter le tennis où ce n’est peut-être pas autant vu ».