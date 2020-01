“Je ne pouvais pas le contrôler, désolé Yonex:” Naomi Osaka plaisante à propos de jeter sa raquette

La Chinoise Zheng Saisai a réussi à mener une lutte décente lorsqu’elle a affronté la championne en titre de l’Open d’Australie Naomi Osaka mercredi.

Bien que 6-2, 6-4 ressemble à une victoire confortable pour les Japonais, il y a eu des moments dans le match où son tempérament a été mis à l’épreuve. Le premier set a commencé avec les deux joueurs partageant chacun deux sets. Osaka a ensuite remporté quatre matchs consécutifs pour remporter le premier set.

Dans le deuxième set, Osaka semblait avoir perdu son sang-froid. Elle a jeté sa raquette et l’a frappée quand elle était en bas dans le deuxième set. Elle en a même plaisanté après avoir fini par gagner.

«Ma raquette est sortie comme par magie de ma main. Je ne pouvais pas le contrôler. Désolée Yonex », a-t-elle dit.

«Je suis devenue très frustrée dans le deuxième set, et c’est quelque chose que je savais qui allait arriver, mais je ne connaissais pas l’ampleur, par exemple, ce qu’elle ferait pour me frustrer. Elle tranchait et coupait en dés et obtenait tout. Je me disais: “Puis-je déjà frapper un gagnant?”. “

Osaka s’est cassé avec de nombreuses erreurs.

Jette et frappe sa raquette. Inhabituel.

En sautant devant Zheng, Osaka a également dû passer devant un insecte sur le terrain. Elle a dit qu’il y avait quelques oiseaux dans les tribunaux et qu’elle a eu des expériences similaires au cours de sa pratique.

«Il y a beaucoup d’oiseaux sur ce terrain», a-t-elle déclaré. «Quand je pratiquais, Wim [Fissette, her coach] a essayé de déplacer un insecte et il s’est envolé, mais l’oiseau l’a juste mangé dans les airs. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela, mais dans mon esprit, cela correspond à l’histoire. Je ne voulais tout simplement pas marcher dessus pendant le point, parce que je ne savais pas jusqu’où j’allais aller. “

Osaka affrontera désormais la sensation américaine Coco Gauff au troisième tour dans ce qui devrait être un match passionnant.