“Je ne prends pas l’inspiration des autres golfeurs” – Justin Rose préfère Roger Federer à tous les golfeurs

Roger Federer est une figure unique dans le monde du tennis. Bien que nous ayons eu beaucoup de grands joueurs de tennis au fil des ans, il y en a très peu qui ont eu l’attrait de Federer.

Il y a des raisons pour cet appel. L’ascension fulgurante de Roger Federer dans le tennis a coïncidé avec l’une des périodes les plus diffusées de l’histoire. Le sport était à la télévision aux heures de grande écoute et les athlètes qui réussissaient bien devenaient des noms familiers permanents.

C’est pourquoi, alors qu’il dominait sa compétition dans la première décennie du XXIe siècle, il a commencé à transcender le sport et à se faire des fans fidèles qui pourraient ou non suivre le tennis. Les récits de son travail acharné et de son esprit sportif sont devenus très courants chez les fans.

C’est précisément pour cette raison que la star suisse attire des fans au-delà des frontières de sa propre profession. Il y a eu un autre ajout à cette liste. Nous parlons du golfeur chevronné Justin Rose.

Savoir plus – Le vrai gentleman du tennis – Les meilleurs moments de sportivité de Roger Federer

Dans une interview avec Forbes, Rose a révélé le niveau auquel Federer l’inspire.

Qu’a dit Justin Rose à propos de Roger Federer?

Rose, 39 ans, a fait d’importantes révélations dans son interview. Alors que son propre sport a des légendes comme le grand Tiger Woods, Rose ne s’inspire pas des autres golfeurs. Fait intéressant, Roger Federer est une personne qui l’inspire –

“Je ne m’inspire pas autant des autres golfeurs. Le tennis est un domaine. J’adore regarder Roger Federer jouer au tennis, et si je pouvais tendre vers ça – clairement, je ne gagnerai pas 20 tournois majeurs de golf comme Federer a gagné 20 tournois du Grand Chelem, mais si je le pouvais, je tiendrais fin de ma carrière comme quelqu’un qui joue de plus en plus librement. Le fait est qu’il a dû évoluer et apprendre à devenir ainsi au cours de sa carrière. »

S’il y avait une personne sur laquelle vous prendriez des leçons sur la lutte contre l’âge, c’est Roger Federer. Pour soutenir ses performances, Roger a non seulement changé son jeu, mais aussi son horaire. Cette tendance à s’adapter est ce qui attire Rose –

“Je regarde Roger Federer, et il y a des gars qui servent à 135 mph, mais il sert à 121 dans les coins”, a déclaré Rose.

«Roger est à la fin de sa carrière, donc c’est incroyablement efficace. Alors oui, je ne vais pas être un gars de vitesse de balle de 185 mph et si je poursuis ça, ça va me blesser et ça va blesser mon swing et mon corps parce que tu dois réabsorber cette force.

«Mais je peux le servir 121 dans les coins, c’est un peu là où je suis. Et pour moi, c’est comme une vitesse de balle de 172, 175 mph. Je porte la balle 300, donc si je peux porter la balle 300 en l’air, je peux concourir sur n’importe quel terrain de golf contre n’importe quel joueur. C’est donc mon genre de référence. “

Savoir plus – L’incroyable séquence de victoires consécutives de Roger Federer – son époque de domination

Voici quelques leçons clés que Rose a apprises de Roger. Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi prolifique que le 20 fois vainqueur du Grand Chelem, il a lui-même 10 titres de tournée PGA. De plus, il est le champion olympique en titre. Décidément, ses éloges pour Federer font beaucoup pour prouver la longévité de la star suisse.

Cependant, le plus grand défi pour Federer en ce moment est d’assurer un retour parfait au tennis. La star suisse a été mise à l’écart du tennis en raison d’une blessure au genou. Cependant, Internet plaisante en disant que toute la tournée de tennis a fait une pause avec Roger Federer. C’est à cause de la pause de six semaines imposée à cause du Coronavirus.

Très probablement, Roger reviendra par l’Open de Halle. Les optimistes croient que le tennis reprendra d’ici là. Cependant, nous garderons les doigts croisés jusqu’à la confirmation finale de toutes les autorités concernées.