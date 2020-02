“Je ne sais pas ce qui a mal tourné, tout le match était partout”

N ° mondial 6 et double championne de Dubaï Elina Svitolina n’a pas encore trouvé son meilleur tennis en 2020, le gardant caché même lors de l’un de ses événements préférés dans le calendrier. Le double demi-finaliste majeur d’une saison précédente a perdu tôt à Brisbane, Melbourne et Hua Hin, se dirigeant vers Dubaï avec de grands espoirs en tant qu’ancien champion et quelqu’un qui a passé la pré-saison là-bas.

Néanmoins, l’Ukrainienne n’a pas pu renverser la vapeur, subissant une défaite massive de 6-2, 6-1 contre une qualification Jennifer Brady en une heure pour aggraver sa saison. Brady a repoussé trois chances de pause sur quatre pour limiter les dégâts dans ses matchs, prenant 62% des points de retour pour saisir cinq pauses sur sept occasions, en utilisant le fait qu’Elina ne servait qu’à 49% et avait le dessus tout le temps.

Svitolina a récolté quatre points sur 19 après avoir raté le premier service, se brisant cinq fois de suite pour toucher le fond et revenir à la planche à dessin avant son prochain tournoi. L’Américain a sauvé deux occasions de pause lors du premier match du match et a réclamé les quatre derniers matchs de 2-2 pour saisir le premier match et prendre de l’élan.

N’ayant plus rien dans le tank pour combattre ou changer le résultat, Elina a subi trois pauses consécutives dans le set numéro deux pour propulser l’adversaire au deuxième tour, devant travailler beaucoup plus dur pour retrouver son meilleur niveau dans les événements à venir.

“Il est difficile de dire ce qui a mal tourné; je ne sais pas. Ce n’était pas un mauvais départ, mais tout s’est tout simplement dégradé. J’aimerais pouvoir mieux me regrouper. Au final, je n’ai pas bien senti le ballon; tout mon le match était partout aujourd’hui “, a déclaré Svitolina.

“J’essaie de trouver ce qui se passe, ce que je dois ajouter pour m’améliorer. C’est très difficile de choisir une chose parce que tout doit être réuni. Je dois être plus fort physiquement et en meilleure forme. Nous travaillons dur, mais quelque chose ne va peut-être pas en ce moment. Nous allons essayer de trouver ce moment particulier où je me sentirai mieux et jouerai mieux. ”