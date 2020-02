“ Je ne sais pas combien il peut prendre de plus ” – John McEnroe conseille à Roger Federer de prendre sa retraite en 2020

John McEnroe pense que cela pourrait être la dernière saison de Roger Federer sur le circuit ATP, se demandant d’où viendra sa motivation pour continuer à jouer.

Federer a 20 titres en Grand Chelem à son actif, et sa participation à l’Open d’Australie en demi-finale montre qu’il est toujours en lice pour ajouter à ce nombre.

Il prévoit de représenter la Suisse aux Jeux olympiques cet été, mais McEnroe se demande ce qui motivera Federer, qui aura alors 39 ans, après cela.

“Je pense que cela peut être sa dernière saison, je ne sais pas combien de temps il peut prendre”, a déclaré McEnroe à El Pais.

«C’est une question de motivation. Il est surprenant qu’il ait fait ce qu’il a fait et joue toujours à ce niveau.

«Les Jeux de Tokyo peuvent servir de motivation. Je pense que ce serait mieux pour le tennis si Roger jouait un ou deux ans de plus, et que Rafa et Novak y restent également. »

McEnroe a également tenté d’articuler exactement ce qui distingue les «trois grands» les uns des autres.

“Nadal est le pouvoir, Federer est la patience et Djokovic est la stratégie.”

