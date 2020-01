«Je ne sais pas d’où cela vient», dit Coco Gauff en descendant Naomi Osaka sur la Rod Laver Arena

La star de Coco Gauff continue de monter alors que l’adolescente a abattu la championne en titre Naomi Osaka à l’Open d’Australie vendredi.

En une journée de bouleversements dans le tirage au sort féminin qui a vu les anciennes championnes Serena Williams et Caroline Wozniacki évincées, Gauff a représenté la disparition de la gagnante d’Osaka en 2019 alors qu’elle produisait une autre démonstration mature.

La joueuse de 15 ans, qui a atteint le troisième tour de ses trois premiers tournois du Grand Chelem, a assommé la double gagnante majeure 6-3, 6-4 en une heure et sept minutes sur la Rod Laver Arena pour venger la défaite qu’elle a subie à l’US Open en septembre.

⭐⭐⭐

Le moment où l’étoile montante @CocoGauff a décroché la balle de match contre la championne 2019 Naomi Osaka. # AO2020 | #AusOpen | @ channel9 | @espn pic.twitter.com/zVDOlvNEl8

– #AusOpen (@AustralianOpen) 24 janvier 2020

Le premier point de rupture du match est venu dans le huitième match et Gauff l’a fait coller et a ensuite servi le set lors du prochain match.

Après que les deux joueurs aient perdu leur service dans les deux premiers matchs du deuxième set, l’Américain a eu l’occasion de reprendre l’avantage au septième match. Elle a perdu le premier point de rupture, mais ne s’est pas trompée avec le second.

Au service du match, elle a pris une avance de 40-0, puis a calmement fait le travail sur sa première balle de match.

“Je ne sais pas d’où cela vient”, a déclaré Gauff après sa victoire. «Honnêtement, comme, quelle est ma vie? il y a deux ans, j’ai perdu le premier tour chez les juniors et maintenant je suis là!

«Je me disais un point à la fois et je continue de me battre. On ne sait jamais ce qui se passe sur ce terrain.

«J’adore ça ici, oh mon Dieu! Merci les gars du fond du cœur. Je suis sur la Rod Laver Arena! Je ne peux pas le croire!

“Je suis passé devant Rod Laver à quelques reprises dans le couloir, mais je ne l’ai jamais rencontré – s’il le voit, dites-lui que nous pouvons organiser une réunion un jour. J’ai besoin d’un selfie pour Instagram! “

Gauff affrontera une compatriote américaine et 14e tête de série Sofia Kenin ou la Chinoise Zhang Shaui pour une place en quart de finale.

