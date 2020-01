Je ne sais pas pourquoi je n’ai qu’un seul titre Open d’Australie

Le numéro un mondial, Rafael Nadal, ne peut expliquer pourquoi il n’a pas remporté plusieurs trophées à l’Open d’Australie alors qu’il a été finaliste à cinq reprises à Melbourne Park. Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, a remporté son premier titre de l’Open d’Australie en 2009 après avoir battu le Suisse Roger Federer en finale.

Depuis lors, l’Espagnol de 33 ans a disputé quatre autres finales à Melbourne Park et perdu chacune de ces finales. Nadal, le meilleur coureur d’argile de tous les temps, a eu plus de succès sur les courts durs de l’US Open – où il a remporté quatre titres.

“Je ne sais pas”, a déclaré Nadal, selon le site Web de l’Open d’Australie. “J’ai été brisé deux fois dans le cinquième set et j’ai perdu. Puis d’autres fois, comme 2018, je me suis blessé contre Cilic. J’ai traversé plusieurs choses, plus qu’à New York honnêtement.

Mais je ne sais pas. Peut-être que les conditions sont meilleures pour moi à New York qu’ici. C’est la seule raison que je peux trouver. “Mardi, Nadal, tête de série, a infligé une défaite en deux manches à Hugo Dellien pour organiser un deuxième tour contre Federico Delbonis.