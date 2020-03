Je ne sais pas quand Andy Murray sera de retour

Judy Murray, la mère de l’ancien n ° 1 mondial Andy Murray, qui a récemment annoncé qu’il pourrait devoir subir une troisième opération à la hanche, dit qu’elle ne sait pas quand son fils reviendra au tribunal. Selon The Daily Record, Judy dit: “Andy a tellement de fans et tout le monde veut savoir quand tu vas le revoir.

Souvent, la réponse est «je ne sais pas». Parce que tu ne sais pas. Vous ne savez pas combien de temps une blessure va prendre pour se réadapter ou se réparer ou quoi de plus vous pourriez avoir à subir. Vous faites votre cure de désintoxication, vous retournez à l’entraînement.

Vous commencez doucement, vous le construisez. Vous le testez, vous entrez en compétition. Vous le testez là-bas. Ensuite, vous voyez où vous en êtes et vous devez ajuster votre calendrier d’entraînement et de compétition pour créer un équilibre. Vous ne pouvez pas passer de ne rien faire pendant longtemps à cinq sets à l’Open d’Australie, par exemple.

Il ne va rien précipiter, il va prendre du temps et s’assurer que son corps est absolument prêt avant de le remettre en place. Mais c’est un défi physique et émotionnel incroyable pour lui. Lorsque les choses sont difficiles, en cas d’échec, de défaite, de déception ou de revers, c’est là que le soutien émotionnel qui vous entoure entre vraiment en jeu.

«Murray a déjà subi deux chirurgies de la hanche et n’a plus joué depuis qu’il a remporté la Coupe ATP à Anvers en octobre. L’Écossais aura 33 ans en mai. Il a remporté la finale de l’US Open de 2012, devenant le premier joueur britannique depuis 1977 et le premier britannique depuis 1936 à remporter un tournoi du Grand Chelem en simple et est également le premier Britannique à remporter plusieurs titres en simple à Wimbledon depuis Fred Perry en 1936, remporter le tournoi en 2013 et 2016.

L’Écossais est le médaillé d’or olympique en simple masculin 2012 et 2016, ce qui en fait le seul joueur de tennis, masculin ou féminin, à avoir remporté deux titres olympiques en simple et a également figuré dans l’équipe gagnante de la Coupe Davis en Grande-Bretagne en 2015, alors que les Britanniques ont remporté leur premier Titre en Coupe Davis depuis 1936.