Je ne sais toujours pas quoi faire au cours des six prochaines semaines

Taylor Fritz, des États-Unis, n’a pas été surpris lorsque l’ATP a annoncé une suspension de six semaines du circuit professionnel masculin en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais l’étoile montante américaine a admis qu’il n’avait pas l’habitude d’avoir autant de temps libre et qu’il devra trouver comment passer son temps dans les six semaines suivantes.

“Nous l’avons vu venir”, a déclaré Fritz lors de son apparition sur Tennis Channel. “Mais je ne suis toujours pas sûr de ce que je dois faire parce que vous ne prenez jamais vraiment de temps libre pour jouer au tennis, vous n’êtes donc pas habitué à avoir six semaines pour faire tout ce que vous voulez.

C’est un peu comme un choc. “Dimanche, l’Indian Wells Masters est devenu le premier événement sportif majeur aux États-Unis à être annulé en raison de l’épidémie de coronavirus. Mercredi, Russell Fuller de la BBC a annoncé que l’ATP envisageait une suspension de six semaines après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus une pandémie.

Un jour plus tard, l’ATP a confirmé qu’elle suspendait le Tour masculin pour les six prochaines semaines et a déclaré que c’était une décision difficile mais la bonne chose à faire.