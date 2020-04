«Je ne suis pas considéré comme le travailleur le plus acharné en tournée»

En 2001, Roger Federer a atteint le quart de finale à Miami, utilisant également cet élan sur terre battue et battant Pete Sampras à Wimbledon pour l’une de ses victoires les plus notables des premières années. Douze mois plus tard, les Suisses sont revenus à Miami en tant que numéro un mondial.

14 et l’un des favoris pour le titre, battant Jeff Morrison au deuxième tour et Albert Portas au troisième pour se retrouver dans les 16 derniers. Là, Roger n’a dû rester sur le terrain que 35 minutes, Tim Henman prenant sa retraite après perdre le premier set 6-2.

Federer a perdu six points derrière le tir initial et n’a jamais fait face à un point de rupture, obtenant deux pauses et terminant le travail plus tôt que prévu à la suite d’une blessure au cou du Britannique qui n’a pas pu rester sur le terrain pour un autre set.

«Quand je participe à un tournoi, je suppose que je travaille environ trois à quatre heures de tennis, plus peut-être une heure de conditions. Habituellement, trois heures par jour. Une heure et demie le matin et une heure et demie l’après-midi Je ne pense pas que je suis considéré comme le travailleur le plus acharné de la tournée.

Certains gars ont besoin de beaucoup plus de pratique que moi, comme Dominik Hrbaty, par exemple. Il s’entraîne cinq, six heures par jour. Je ne pense pas que je sois un joueur qui a besoin de beaucoup moins. Cela dépend donc un peu du jeu que vous avez. J’essaie de travailler dur en dehors du terrain pour atteindre mes objectifs.

Aujourd’hui, Tim Henman a dû prendre sa retraite parce qu’il s’est blessé au cou, ne pouvant pas avoir de chance vers le haut. Je veux jouer plus offensif, entrer plus dans le filet, servir et reprendre la volée. Vous ne pouvez rien dire de ce match car nous n’avons pas eu de rallyes mais ces terrains ne sont probablement pas assez rapides pour jouer le service et la volée contre un bon retourneur. ”