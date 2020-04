En cette période d’urgence mondiale causée par Covid-19, il y a vraiment beaucoup de joueurs de tennis qui discutent des questions liées à leur sport et à d’autres sujets à travers les réseaux sociaux. L’ancien numéro 1 mondial Rafael Nadal est intervenu lors d’un chat vidéo organisé par la fédération espagnole et a évoqué ce problème: la joueuse de tennis ibérique semblait perplexe et peu convaincue d’une reprise des tournois internationaux dans un court ou moyen terme.

Nadal reste seul à l’ère ouverte en tant que joueur avec le plus de titres sur terre battue (59) et détient un record de tous les temps de 12 Open de France, 11 Masters de Monte-Carlo et 11 titres de Barcelone. Il reste également seul avec la plus longue séquence de victoires sur simple surface en matchs (terre battue, 81) et en sets (terre battue, 50) de l’histoire de l’ère ouverte.

En raison de ces réalisations, beaucoup ont appelé Nadal “Le roi de l’argile”, et il est largement considéré comme le plus grand joueur de terre battue de l’histoire. Son évolution en un champion du tout-terrain l’a établi comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Le joueur de 33 ans a exprimé son désir de pouvoir s’entraîner et participer à nouveau à la compétition. Cependant, il ne peut pas penser à satisfaire ses désirs en ces temps difficiles. «En ce moment, je veux aller m’entraîner, est-ce que je veux participer? Oui, mais dans une certaine mesure, j’ai internalisé le problème et comme je ne vois pas de solution rapide, je ne suis pas dans cet état d’esprit où je veux participer », a déclaré Nadal dans une interview à Marca.

«C’est différent maintenant et je pense personnellement qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que je puisse de nouveau concourir. Mais j’espère que cela sera réglé d’ici là, nous devons être responsables et prudents », a-t-il ajouté.