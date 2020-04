La superstar espagnole du tennis Rafael Nadal admet qu’il n’est pas d’humeur à concourir car il ne pense pas que le Tour reprendra de si tôt. Le Tour est suspendu depuis le 12 mars et la suspension se poursuivra jusqu’au 13 juillet au moins.

Malheureusement, il n’y a pas trop d’optimisme quant à la reprise de la saison une fois la suspension actuelle expirée. L’ATP attendra jusqu’au dernier moment car ils espèrent que la saison n’est toujours pas perdue, mais plusieurs joueurs ont déjà déclaré qu’ils ne seraient pas surpris si la saison entière était finalement annulée.

“Je pense que j’ai internalisé le problème et comme je ne vois pas de solution rapide, je ne suis pas dans cet état d’esprit où je veux participer. En ce moment, mon souhait est de voir ma famille et mes amis, faire une fête, aller à la mer, pour avoir le sentiment de liberté “, a déclaré Nadal.

