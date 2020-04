“Je ne suis pas grand sur les noms de marque” – Reilly Opelka révèle ses craintes de se fondre dans la foule

Le n ° 3 américain Reilly Opelka n’aime pas s’adapter à la foule quand il est né pour se démarquer avec une hauteur de 6 pieds 11 pouces. Opelka n’est ni opulente ni flamboyante. Il aime ajouter son propre style en matière de mode. De plus, suivre son propre style lui permet de mieux s’exprimer.

Opelka n’aime pas dépenser mille dollars pour un «autocollant que tout le monde a». La jeune femme de 22 ans est chic dans la rue et à porter simple et sobre. Il n’a pas peur de proposer ses propres idées créatives sur quoi porter. Cela le distingue vraiment des autres célébrités qui soutiennent les grandes marques.

“Je ne veux pas me fondre”: Reilly Opelka

Opelka monte sur le court de tennis en portant des vêtements New Balance. Cependant, il préfère de loin porter son propre style en dehors du terrain. Opelka a toujours eu un style admirable. Il ne s’agit pas des marques, mais de sa peur de se mêler à la foule.

“Mille pour cent, je ne veux pas me fondre”, a déclaré Opelka à Tennis.com. “Je ne suis pas grand sur les noms de marque, je ne suis pas dans Supreme ou les shorts et chemises à imprimé Gucci.”

“Si je vois quelque chose de l’une de ces marques que j’aime, c’est là que les gars de Mulch iront et le feront sur mesure pour moi. De cette façon, j’ai une contribution à mes vêtements. Je n’essaie pas de payer 1 000 $ pour un autocollant que tout le monde a », a-t-il conclu.

Les «gars du paillis» auxquels Opelka fait référence sont le vendeur de sa marque de vêtements préférée – Mulch California. Mulch California est une maison de mode indépendante locale qui produit des vêtements fabriqués localement à Los Angeles, en Californie.

«Je porte du paillis parce que j’aime vraiment le style et le confort de leurs pantalons et shorts. Le détail qui est mis dans chaque paire est différent de celui de toute autre marque sur laquelle j’ai du travail », a déclaré Opelka dans une interview à Mulch California.

Le point fort qu’Opelka aime dans la marque est la façon dont tout est fait à la main à San Clemente, car ils peuvent facilement fabriquer des pantalons à sa taille et à sa coupe. Il aime aussi la façon dont Mulch obtient toujours de nouveaux tissus et de nouveaux looks. Opelka a déjà conçu plusieurs styles de ses propres vêtements. Par conséquent, il sera intéressant de voir ses collections de garde-robe.

