Je ne suis pas le coupable, c’est juste Novak Djokovic

La star du tennis chilienne Nicolas Jarry est convaincue que le numéro un mondial, Novak Djokovic, ne peut pas être le seul à blâmer pour les événements qui se sont produits lors de l’Adria Tour, le gouvernement ayant également joué un grand rôle. Djokovic, le fondateur de l’Adria Tour, voulait amener certains des plus grands noms du jeu dans les Balkans et lever des fonds pour la charité, mais sa bonne initiative s’est soldée par un désastre après que quatre joueurs qui ont participé à l’événement se sont révélés positifs pour le coronavirus.

Il n’y avait pas trop de distanciation sociale lors de l’Adria Tour car les foules à Belgrade et à Zadar étaient pleines à craquer, tandis que les joueurs se serraient la main, s’étreignaient et pratiquaient ensemble des sports de contact tels que le football et le basket-ball – et le prix était payé.

Mais les organisateurs d’Adria Tour ont insisté sur le fait qu’ils n’ont enfreint aucune des règles car ils ont « strictement suivi » les mesures de sécurité émises par les gouvernements de Serbie et de Croatie. « Ce fut une grosse erreur de la part de tous.

Je ne pense pas que le coupable soit juste Djokovic. Le gouvernement qui l’a quitté, les gens faisaient confiance à l’organisation, que tout irait bien, et ils faisaient confiance au gouvernement. Tout le monde fait confiance à tout le monde, et dans des moments comme ceux-ci, tout le monde doit être cohérent et savoir ce qui peut et ne peut pas être fait, et ne pas être emporté par le désir de sortir, quand on met en danger sa santé, infecter quelqu’un et mettre la santé de quelqu’un en danger « , a déclaré Jarry à Septimo Game.

Jarry de retour au travail

Jarry, classé au 89e rang mondial, est heureux de reprendre l’entraînement avec son entraîneur Dante Bottini. « Je suis aux États-Unis depuis trois semaines maintenant, je suis vraiment content d’être venu. C’était une très bonne décision, pouvoir m’entraîner à nouveau, bien s’entraîner, avec deux ou trois heures par jour, faisant aussi du physique, a été très riche.

Pouvoir être à nouveau avec Dante et travailler, quelque chose qui me rend très bon à la tête, pour ne pas stagner, c’est le sentiment que la mise en quarantaine vous donne « , a déclaré Jarry. » C’était très bien, au début vous ne vous ne sentez pas le ballon du tout, vous êtes lent, non coordonné, mais au fil des jours, vous vous sentez mieux. L’humidité ici est très dure, la semaine dernière je pense qu’il faisait 38 °. »