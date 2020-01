Je ne suis pas le favori du titre de l’Open d’Australie, mais je suis à nouveau confiant

Après un début désastreux pour la nouvelle saison, le numéro 7 mondial Alexander Zverev est revenu à l’essentiel et a travaillé dur sur le terrain d’entraînement car il veut désespérément éviter un résultat décevant de l’Open d’Australie. Zverev, le meilleur joueur de tennis allemand, n’a pas réussi à livrer pour l’Allemagne à la Coupe ATP et les a conduits à un bon résultat en tant que numéro un mondial.

7 a été battu dans chacun de ses trois matchs en simple joués et son équipe n’a pas atteint le huitième de finale. L’Allemand a remporté le premier set qu’il a joué à la Coupe ATP, mais a ensuite perdu les six sets suivants en battant l’Australien Alex de Minaur en trois sets, alors qu’il a été battu en deux sets par le grec Stefanos Tsitsipas et le canadien Denis Shapovalov. .

“J’ai probablement passé le plus de temps sur les courts cette semaine. Cinq à six heures par jour. Tu ne devrais pas faire ça avant un Chelem mais j’en avais besoin. Je ne suis pas le favori. Mais je suis content de pouvoir sortir confiant à nouveau. sur mon service beaucoup – pas de surprise que je ne pouvais pas avant la Coupe ATP “, a déclaré Zverev, par Jannik Schneider.