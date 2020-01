“Je ne suis pas le fiancé de Matteo Berrettini” – Ajla Tomljanovic répond au journaliste

L’histoire d’amour entre les deux professionnels du tennis Ajla Tomljanovic et Matteo Berrettini a retenu l’attention depuis l’US Open 2019 en septembre. Le joueur de tennis australien d’origine croate Tomljanovic a été vu dans la loge de Matteo Berrettini lors du Slam américain.

À l’Open d’Australie 2020, un journaliste de tennis Ubaldo Scanagatta a interrogé Tomljanovic sur leur réussite professionnelle et personnelle. Ce faisant, Tomljanovic et le journaliste se sont engagés dans une conversation sardonique, en associant Ajla en tant que fiancé de Berrettini, et la petite amie Ajla a nié cela.

Ajla Tomljanovic vs Ubaldo Scanagatta

Lorsque le journaliste italien Ubaldo Scanagatta a commencé à interroger Ajla Tomljanovic, elle souriait et riait sans raison.

Journaliste: Ceci est le deuxième slam que vous faites en tant que fiancé à un joueur de tennis. (Ubaldo faisait référence à Berrettini et Tomljanovic précédemment joué à l’US Open 2019 lors de sa sortie)

Tomljanovic: Fiancé… quel genre de mot est-ce? Je pense que «fidanzata» est en italien, ce qui signifie petite amie, mais en anglais, cela signifie fiancé et je ne suis pas son fiancé.

Journaliste: D’accord, comment dois-je vous appeler…? Petite amie..?

Tomljanovic: Je suppose que… Ajla serait super aussi.

Succès de Matteo Berrettini sur le circuit ATP

Après cela, le journaliste a rendu hommage à Ajla Tomljanovic pour le classement de Matteo Berrettini dans le top 10 de l’ATP. Après que le couple a commencé à sortir avec sa carrière professionnelle, Berrettini a maintenu un graphique à la hausse.

Matteo Berrettini

Il a atteint les demi-finales de l’US Open et a fait ses débuts parmi les dix premiers sur la liste ATP. Il est également devenu le premier joueur italien à remporter un match lors des finales de l’ATP World Tour en battant Dominic Thiem.

À l’Open d’Australie 2020, Ajla et Matteo se qualifient pour le deuxième tour avec des victoires en deux sets. Le joueur de tennis italien, Berrettini a battu Andrew Harris et le favori de la maison, Tomljanovic, a vaincu Anastasija Sevastova.

Après avoir vu leur réussite professionnelle sur une base individuelle, le journaliste Ubaldo Scanagatta a apprécié “vous vous portez tous les deux mieux”. En 2020, Ajla a perdu face aux deux meilleures joueuses Karolina Pliskova et Simona Halep à Brisbane et Adélaïde respectivement.

Matteo Berrettini et Alja Tomljanovic

Ensuite, le numéro 52 mondial Ajla opposera le Grand Chelem Garbine Muguruza, qui a survécu à une peur dans le premier tour de la Major de Melbourne. Berrettini affrontera le quart de finaliste de l’Aussie Open 2018 Tennys Sandgren en huitièmes de finale.