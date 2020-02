Stefanos Tsitsipas a conquis cinq titres ATP, le seul joueur grec à avoir accompli cet exploit à l’ère Open, atteignant neuf finales. En 2018, il a également reçu la finale de la prochaine génération d’ATP. Il est le plus jeune joueur à avoir battu quatre top dix consécutivement dans le même tournoi depuis 1990, l’année de la création de l’ATP Tour.

À Marseille, le champion des finales de l’ATP de l’an dernier a battu un autre jeune Felix Auger-Aliassime 6-3 6-4 en une heure et 26 minutes, battant le Canadien pour la deuxième fois de suite et le laissant sur un score négatif de 0-5 jusqu’ici en finale de l’ATP.

Le joueur grec a produit son meilleur tennis pour renverser quatre rivaux en deux sets et répéter ce qu’il a fait ici il y a un an, soulevant son cinquième titre ATP de la dixième finale. Après son match de demi-finale contre Félix Auger-Aliassime, la presse lui a demandé s’il allait regarder le match de football entre l’Olympique de Marseille et Nantes.

“Je ne regarderai pas le match, je ne suis pas un grand fan de football. J’avais l’habitude de regarder le football quand j’étais plus jeune quand j’avais plus de temps libre. Les gens sautent et crient, alors je préfère être seul et rester concentré »- a déclaré Tsitsipas.

Tsitsipas a exprimé son intérêt pour la promotion du sport du tennis en Grèce, où il a déclaré que “le tennis n’est pas très populaire”. Après son apparition en finale à l’Open de Barcelone 2018, il a déclaré que son succès l’aidait à atteindre cet objectif incroyable.