“Je ne suis pas un grand fan de football” – Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas évoluera en finale de l’épreuve ATP 250 Open 13 dimanche à Marseille. Le numéro 6 mondial devra franchir le dernier obstacle sous la forme de l’adolescent canadien Felix Auger-Aliassime pour réussir à défendre son titre. Une autre connexion sportive énorme de la ville française est celle du football. L’Olympique de Marseille est l’un des plus grands clubs de France.

Plus de football pour Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas est la tête de série n ° 2 de l’Open 13, et il affrontera la tête de série n ° 7 Auger-Aliassime. Cela fait un match très intéressant, quelque chose que nous avons vu trois fois auparavant. C’est Auger-Aliassime qui mène tête à tête avec 2 victoires contre 1 de Tsitsipas.

Stefanos Tsitsipas et Felix Auger-Aliassime

Les deux premières fois qu’ils ont joué, Felix a démantelé Tsitsipas de telle manière, que le Grec n’était pas sûr de le battre un jour.

«Cela m’inquiète. C’est bouleversant évidemment qu’il est meilleur que moi. Je dois accepter qu’il est meilleur que moi. Je pourrais ne jamais le battre. “

Mais il a réussi à battre le Canadien lors de sa troisième tentative, au Shanghai Masters l’an dernier. Mais c’était un match très serré, les deux sets allant jusqu’au bris d’égalité, avec seulement quelques points pour décider du match. Reste à savoir s’il pourra niveler leur rivalité dimanche.

Mais ce ne sera en aucun cas facile; Felix est en bonne forme en ce moment, ayant également atteint la finale de l’Open de Rotterdam la semaine dernière.

Marseille est une ville absolument folle de football. L’Olympique de Marseille est un club de football qui est l’un des plus populaires du pays. Naturellement, les médias français étaient curieux de savoir si Stefanos regardait le football.

Après son match de demi-finale, la presse lui a demandé s’il allait regarder le match entre l’Olympique de Marseille et Nantes.

“Je ne regarderai pas le match, je ne suis pas un grand fan de football. J’avais l’habitude de regarder le football quand j’étais plus jeune quand j’avais plus de temps libre. Les gens sautent et crient, donc je préfère être seul et rester concentré »

C’est un peu surprenant, d’autant plus qu’il a joué au football quand il était enfant et que le sport est très important en Grèce. Mais bon, si ça l’aide à rester concentré et à se préparer pour la finale, qui a besoin de foot?