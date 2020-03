«Je ne suis toujours pas sûr de jouer aux Jeux olympiques. C’est 50-50 ‘

Casper Ruud, 21 ans, connaît un excellent début de saison, remportant le premier titre ATP et devenant le joueur norvégien le mieux classé devant son père et entraîneur Christian. Le jeune a remporté dix matchs jusqu’à présent en 2020, battant John Isner et Fabio Fognini à la Coupe ATP et ne perdant qu’un seul set en route vers le premier trophée ATP à Buenos Aires sur son terre battue bien-aimée.

Après une défaite précoce à Rio de Janeiro en deux sets serrés contre Gianluca Mager, Casper s’est reposé et a atteint une autre finale à Santiago, le perdant contre Thiago Seyboth Wild dimanche et manquant une chance de remporter le deuxième trophée en trois semaines.

Casper se concentrera sur Indian Wells et Miami dans les prochaines semaines avant de revenir sur terre battue en avril, à la recherche de la place dans le top 30 et des descentes plus profondes dans ce qui promet d’être sa meilleure saison sur le Tour jusqu’à présent.

Interrogé sur les Jeux Olympiques, Casper n’est toujours pas sûr de jouer à Tokyo ou non, avec des inquiétudes concernant le coronavirus et le fait qu’il y a des événements européens post-Wimbledon sur terre battue en même temps. “En ce qui concerne Tokyo, il y a eu beaucoup de préoccupations ces derniers temps, avec le coronavirus et tout ce qui s’est passé.

J’espère qu’ils trouveront bientôt un remède. J’ai lu les nouvelles ces jours-ci au sujet des Jeux Olympiques qui n’ont pas pu se faire cette année à cause du coronavirus. Ils sont sur mon calendrier, et si je vais bien à Indian Wells et à Miami, je vais penser à y aller ou non.

Les Jeux Olympiques sont massifs mais les Majors sont encore plus importants. Ce n’est pas la fin du monde si je ne vais pas à Tokyo. Je pense que ce serait une expérience incroyable mais j’aurais plus d’opportunités à Paris 2024 sur terre battue à Roland Garros; mon jeu s’y adapte davantage.

Tokyo est dans mon esprit et je le considérerai si je continue à bien jouer. Les Jeux Olympiques ont lieu en même temps que les épreuves européennes post-Wimbledon sur terre battue et on ne sait toujours pas si j’irai ou non. Je pense que c’est une chance de 50-50. ”