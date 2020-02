“Je ne veux pas que Novak Djokovic gagne plus de tournois du Grand Chelem que moi”

Rafael Nadal défendra 4305 points jusqu’à Roland Garros: deuxième tour à Acapulco, demi-finale à Indian Wells, Montecarlo, Barcelone et Madrid et victoire à Rome et Paris. En remportant l’Open de France, l’ancien n ° 1 mondial égalerait les 20 Slams de Roger Federer.

Nadal a commencé sa saison 2020 en jouant à la première Coupe ATP 2020 et a aidé l’Espagne à atteindre la finale où ils ont perdu contre la Serbie, Nadal s’inclinant face à Djokovic en deux sets. Nadal a ensuite joué à l’Open d’Australie 2020 et a remporté ses trois premiers matchs en deux sets contre Hugo Dellien, Federico Delbonis et Pablo Carreño Busta.

Au quatrième tour, il a battu Nick Kyrgios en quatre sets et atteint les quarts de finale où il a perdu contre Dominic Thiem en quatre sets. Lors d’une interview à Acapulco, Rafa a admis qu’il ne voulait pas que Novak Djokovic remporte plus de titres du Grand Chelem que lui: “J’ai une bonne relation avec Dominic comme j’ai aussi avec Djokovic”, a déclaré Nadal aux journalistes au Mexique.

“Mais la réalité est que si vous me demandez si je préfère que Djokovic ait plus de” Grand Chelem “que moi, eh bien, je réponds non. Par conséquent, si je dois choisir de gagner l’un ou l’autre, je choisis l’autre. C’est une question purement professionnelle et je ne cache pas cela parce que je pense que si vous demandez à Novak qui préfère gagner Roland Garros, il vous le dira Dominic. C’est la réalité de la compétition et ça ne va à l’encontre de personne ou d’un motif étrange ».