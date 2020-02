“Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne peut pas gagner Wimbledon” – l’ex-entraîneur de Roger Federer après le revers du tennis

L’ancien entraîneur de Roger Federer, Paul Annacone, insiste sur le fait qu’il n’est “pas tout à fait prêt à radier” le 20 fois vainqueur du Grand Chelem à la suite de sa blessure.

Federer, 38 ans, a annoncé jeudi qu’il serait mis à l’écart pendant au moins quatre mois après avoir subi une arthroscopie au genou droit plus tôt dans la semaine.

Le Suisse manquera cinq épreuves, dont Roland Garros, mais il est déterminé à revenir pour la saison sur gazon avec l’Open de Halle mi-juin, une date de retour potentielle.

Commentaire: L’horloge «FedDay» vient de cliquer quelques crans après le revers de Roger Federer

De nombreux experts et fans craignent cependant que nous n’ayons bien pu voir le dernier grand du tennis et Annacone, qui a entraîné Federer entre 2010 et 2013, admet que le retour sera difficile en raison de son âge.

“Le grand défi de mon expérience est que plus on vieillit, plus il est difficile de revenir de quoi que ce soit”, a-t-il déclaré au New York Times.

“Mais ces grands de tous les temps sont des aberrations, pas la règle, donc vous risquez votre propre péril pour prédire ce qui va se passer, pour ou contre. En 2010, quand j’ai commencé avec lui, les gens se demandaient quand il allait prendre sa retraite. »

Cependant, Annacone est confiant que Federer reviendra pour concourir à nouveau au sommet et défier pour un neuvième titre à Wimbledon.

«Il vient d’arriver en demi-finale de l’Open d’Australie par la peau de ses dents, mais il était là, et ce sont les moments pour lesquels tous ces grands vivent.

«Je ne suis donc pas tout à fait prêt à le radier. Et vous regardez son bilan sur gazon et à quel point son jeu est unique pour l’herbe, je ne vois aucune raison pour laquelle il ne peut toujours pas gagner Wimbledon. “

