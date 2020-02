“Je ne vois pas Rafael Nadal comme un politicien”

Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ont monopolisé cette époque comme dans peu d’autres cas dans l’histoire du sport (pas seulement le tennis). Les trois légendes sont en lice pour le record du Grand Chelem: le Suisse est en tête avec 20 Major, mais l’Espagnol et le Serbe se rapprochent de plus en plus respectivement à 19 et 17 ans.

Lors d’une récente interview, l’entraîneur de Rafael Nadal, Carlos Moya, a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que la star espagnole entre en politique une fois à la retraite: «Il a son académie à côté de sa maison, ce qui sera son héritage pour le tennis et il va sûrement apprécier il.

[Then] cela et d’autres entreprises qui sont déjà en train d’émerger [for him]. Il lui sera présenté des opportunités. Il est clair qu’il continuera d’être lié au sport. Honnêtement, je ne le vois pas comme un politicien. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui lui plaise, mais c’est mon point de vue.

Je suis conscient que je ne vivrai jamais ce que je vis avec Rafa. Pas à cause du Grand Chelem ou du fait d’être numéro un, mais à cause de la relation personnelle. C’est quelque chose d’irréparable que j’apprécierai [while the] le temps dure ».

“[It will be] différent. Partir maintenant sera impossible », a-t-il ajouté. «Avoir quelqu’un comme Nadal donne l’impression de ne pas perdre en quarts de finale ou de demi-finale du Grand Chelem ou de ne pas gagner deux ou trois Masters 1000 par an. Nous devrons nous habituer à ce que cela ne se répète pas ».