“Je ne vois pas Rafael Nadal perdre à Roland-Garros”

Au cours de sa carrière incroyable, Rafael Nadal a remporté 19 titres du Grand Chelem (deuxième derrière Roger Federer) sur 27 finales (1 Australian Open, 12 Roland Garros, 2 Wimbledon et 4 US Open), la médaille d’or olympique en simple en 2008 et la Médaille d’or olympique en double 2016, 5 Coupes Davis avec l’équipe nationale espagnole (2004, 2008, 2009, 2011 et 2019), 35 tournois ATP Masters 1000 (record absolu), 21 tournois ATP 500 et 9 tournois ATP 250.

Dans une récente interview, Paul Annacone, un entraîneur et analyste respecté de Tennis Channel, a exprimé son admiration pour l’Espagnol: “C’est la capacité implacable de jouer chaque point comme si rien d’autre ne comptait sauf ce point”, a-t-il déclaré.

“Jimmy Connors était très proche de cela, mais je n’ai jamais vu personne faire mieux que Rafael Nadal. C’est un tel cliché mais si vous regardez la façon dont il joue et que quelqu’un vous a demandé” pour qui voudriez-vous jouer un match? ” ta vie?’ Comment ne pas choisir ce type? Il est incroyable.

Cela a été amusant à regarder et à l’époque où il est avec les autres grands de tous les temps, je continue de m’asseoir et souvent ma mâchoire frappe juste la table. J’espère qu’il reste en bonne santé. Je pense qu’il a encore beaucoup de tennis devant lui.

Il aime toujours le jeu et tant qu’il le fait et qu’il reste en bonne santé, je ne le vois pas perdre à Roland Garros. Ses enregistrements vont continuer de croître et nous allons devoir inventer de nouveaux mots dans le dictionnaire pour le décrire. “

Le joueur de 33 ans s’est associé à son ami et star de la NBA Pau Gasol pour inciter les stars du sport espagnol à faire un don et à collecter 11 millions d’euros. «Vous avez toujours été de notre côté pendant les moments heureux et les moments difficiles. Vous avez toujours été compréhensif.

Nous, athlètes, sommes ce que nous sommes en grande partie grâce à votre soutien. Le moment est venu de ne pas vous laisser tomber », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial.