“Je ne voulais pas approuver ce genre de comportement”, explique l’entraîneur agacé de Daniil Medvedev

Daniil Medvedev, tête de série, a atteint le quart de finale de l’Open 13 Provence, mais son entraîneur Gilles Cervara n’a pas été impressionné par son attitude.

Le finaliste de l’US Open était partout dans le spectacle dans le premier set contre le jeune Jannik Sinner, mais il a finalement réussi à se mettre en forme pour remporter une victoire 1-6, 6-1, 6-2.

Départ lent, arrivée solide. @ DaniilMedwed revient pour battre Sinner 1-6 6-1 6-2 à Marseille pic.twitter.com/ArYrlfD2nu

– Tennis TV (@TennisTV) 20 février 2020

C’est la performance du Russe dans le premier set qui a donné à son entraîneur toutes sortes de maux de tête.

Le pécheur de 18 ans a cassé deux fois et le premier set et Cervara en ont finalement eu assez en quittant la boîte des joueurs.

Il a déclaré plus tard à L’Equipe: “Quand je vois Daniil avec ce genre d’attitude, cette énergie pendant le premier set, pleurant tous les points perdus, ça m’énerve. D’autant plus qu’elle ne montre pas la volonté de prendre notre soutien et nos encouragements.

«Je me suis dit:« Il doit réagir. Soit c’est lui, soit moi. »C’était moi. Je ne voulais pas approuver ce genre de comportement à ce moment-là, sachant que s’il continuait comme ça, il se dirigeait directement vers un mur. “

Il a ajouté: «J’espérais secrètement que cela le ferait réagir. Je ne voulais plus attendre… Je me souviens d’une fois à Cincinnati où nous nous sommes criés dessus du côté de la cour. Cette fois, je viens de me lever. »

Bien sûr, Medvedev a obtenu son numéro car il n’a perdu que trois matchs par la suite.

“Avec mon comportement sur le terrain, même si ma boîte entière était partie, j’aurais dit” OK “. Il avait raison”, a déclaré Medvedev après le match. «En même temps, cela m’a permis de retrouver ma bonne énergie. Parce qu’après, je n’ai pas dit un mot. “

Il affrontera Gilles Simon pour une place en demi-finale après que le Français ait battu Aljaz Bedene de Slovénie 7-6 (8-6), 6-4.

Le duo canadien Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime a également avancé avec l’ancien battant Marin Cilic 6-4, 4-6, 6-2 tandis que Auger-Aliassime a réclamé un 6-0, 6-7 (6-8), 7-6 (11-9) victoire sur le Français Pierre-Hugues Herbert.

