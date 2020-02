«Je n’en ai littéralement aucune idée. Ça pourrait être n’importe quoi.

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, a déclaré qu’il y a cinq ans, elle n’avait jamais pensé qu’elle jouerait encore au tennis et qu’elle n’avait aucune idée de l’endroit où elle serait cinq ou dix ans plus tard. Dans une interview accordée au HuffPost, Williams déclare: “Il y a cinq ans, je vous aurais dit qu’il n’y avait aucun moyen au monde de jouer au tennis, pas sur cette planète.

Et je le suis toujours, alors j’essaie de rester loin de cette question (où en seriez-vous cinq ans plus tard). Je n’ai aucune idée. Je n’en ai littéralement aucune idée. Cela pourrait être n’importe quoi. “Williams dit qu’elle continue d’être inspirée par sa sœur Venus Williams, sa mère Oracene et toutes les autres femmes qui travaillent.

“Je suis inspirée chaque jour par ma sœur [Venus Williams]. Je pense juste que c’est quelqu’un qui a traversé tant de choses dans notre vie et qui continue et qui n’abandonne jamais, croit et se bat et est incroyable. Et donc, c’est incroyable.

Je m’inspire de ma maman. Chaque jour, j’ai appris quelque chose d’elle et maintenant que je suis maman, je compte beaucoup plus sur elle. Et j’ai un peu peur parce que je me dis: “Oh mon Dieu, je pense que je compte sur elle plus que jamais,” et c’est presque trop.

Et je me dis “Maman, peux-tu faire ceci ou cela, le bébé est ici, tu vas là-bas”. Je pense qu’elle aime ça. Oh, elle aime ça. Et c’est inspirant parce que je regarde en arrière et la pensée qu’elle a cinq enfants et qu’elle était une championne depuis le début.

Il s’agit donc vraiment de s’inspirer, j’aime à le dire, de la femme d’à côté. Ils n’ont pas besoin de 20 millions de dollars, ils peuvent être formidables et ils pourraient littéralement vivre à côté de vous. Et je pense que ce sont vraiment certaines personnes qui sont négligées.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle voudrait que sa fille ne subisse pas à l’avenir, Serena dit qu’elle espère que sa fille ne sera pas confrontée à l’inégalité entre les sexes. “Je pense à l’inégalité, au sexe. Parce qu’elle va être une femme noire, même si elle est de race mixte, ça va être plus difficile pour elle.

Mais ce sont des choses qui, je l’espère, ne seront pas aussi difficiles. Je veux dire, ce n’était pas aussi difficile pour moi que pour ma mère, et j’espère que peut-être pour ma fille, ce sera un peu moins ou beaucoup moins. Il y aura des défis, mais je veux juste la préparer à cela, et pas nécessairement ne pas vouloir qu’elle le traverse, mais je veux qu’elle le traverse de la bonne manière.

Parce que parfois vous traversez des choses et cela fait de vous une meilleure personne, cela fait de vous une personne plus intelligente et vous en avez un peu besoin. Et même si ça craint, vous devez juste le faire. J’espère donc que ce ne sera pas trop, mais c’est une expérience d’apprentissage pour créer la personne que vous êtes. ”