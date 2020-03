“Je n’étais pas assez bien” – Gael Monfils fait l’admission au French Open

Le circuit ATP, alors qu’il était toujours en cours, avait un couple d’hommes jouant certains des meilleurs tennis de leur vie. Ces deux joueurs n’étaient autre que Gael Monfils et Novak Djokovic. La paire s’est même rencontrée deux fois au cours des deux premiers mois de la saison. Monfils a désormais son mot à dire sur l’Open de France et ses aspirations.

Gael Monfils était deuxième derrière Djokovic lorsqu’il s’agissait d’être le joueur le plus en forme du Tour. Après une Coupe ATP décevante, Monfils s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie où il a perdu contre le finaliste Dominic Thiem.

Sa saison a vraiment décollé après cela. Monfils a ensuite joué à l’Open Sud de France à Montpellier, où il a remporté le titre ATP 250. Il a enchaîné avec un autre titre à l’Open de Rotterdam aux Pays-Bas, battant Felix Auger-Aliassime en finale de l’ATP 500.

Les Championnats de tennis Duty Free de Dubaï sont venus ensuite pour le Français. Là, il s’est heurté à Novak Djokovic en demi-finale, qui n’avait perdu aucun match. C’était une grosse tâche pour Monfils de battre le Serbe. Novak a mené la tête à tête entre le duo 17-0.

Cependant, l’un des matchs les plus divertissants et les plus compétitifs s’est déroulé à Dubaï. Gael a joué un tennis éblouissant dans le premier set et demi. Il a même obtenu trois balles de match dans le deuxième set. Cependant, à la manière typique de Djokovic, il a retiré le match et a gagné pour porter le score à 17-0 contre Monfils.

Gael Monfils fait un aveu honnête

Un homme clairement dans la forme de sa vie, de nombreux fans espéreraient ses chances à Roland-Garros. Gael lui-même avait un message pour les fans.

«Je veux juste dire à mes fans que si je n’ai pas gagné Roland Garros, c’est parce que je n’étais pas encore assez bon joueur. J’espère qu’un jour je le serai, si j’en ai l’occasion. »

En tant que jeune, Monfils était souvent considéré comme le meilleur au monde une fois devenu professionnel. Cependant, il n’a pas encore pu participer à la finale d’un seul Grand Chelem. Sa meilleure performance en Major reste deux apparitions en demi-finale à l’Open de France et à l’US Open.

Bien qu’il soit certainement assez talentueux pour pousser pour un major, n’oublions pas les divertissements abondants que l’homme nous a fournis au fil des ans. Il n’a peut-être pas remporté un Grand Chelem, mais il reste un favori de la foule dans le monde entier.