Le n ° 3 mondial Dominic Thiem dit que les joueurs seront informés à temps de la date de reprise du Tour. La saison est suspendue depuis un mois maintenant et aucun événement n’aura lieu avant au moins le 13 juillet. Initialement, l’ATP n’a suspendu le Tour que pour six semaines mais a prolongé la suspension du Tour jusqu’au 7 juin quand il est devenu clair là-bas ne serait pas un moyen de reprendre la saison en avril.

Les joueurs n’étaient pas trop optimistes quant à la reprise de la saison en juin non plus et la suspension du Tour a été prolongée jusqu’au 13 juillet au moins. “Nous saurons certainement un mois et demi avant quand les tournois se poursuivront.

Je n’oublierai pas comment jouer au tennis “, a déclaré Thiem à ORF Sport. Thiem, 26 ans, n’est apparu que dans trois épreuves cette année avant la suspension du Tour. L’Autrichien a commencé sa saison à la Coupe ATP inaugurale mais n’a pas connu beaucoup de succès. car son équipe n’a pas réussi à passer la phase de groupes lors de l’événement.

Thiem n’a pas particulièrement bien joué à la Coupe ATP car il a été battu lors de deux de ses trois matches disputés lors de l’événement. Mais l’Autrichien a fait beaucoup mieux à Melbourne Park et il a fini par faire sa première finale de l’Open d’Australie.

Le joueur de 26 ans n’a pas réussi à remporter son premier titre du Grand Chelem à Melbourne Park alors que le numéro un mondial Novak Djokovic a remporté la finale en cinq sets. Lors de son dernier tournoi disputé, Thiem a été étonnamment battu par Gianluca Mager en quart de finale de Rio de Janeiro.